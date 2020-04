PCU : pigistes, professionnels de soins à domicile « On est en train de trouver des solutions et on va vous aider »

Alors qu’il avait annoncé que des modifications à la Prestation canadienne d’urgence seraient présentées prochainement, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à laissé entendre que son gouvernement continuait à chercher des solutions pour soutenir ceux et celles dans le besoin.

À ce propos, il a souligné que les pigistes, les professionnels des soins à domicile, les personnes qui ont vu leurs heures de travail réduites à 10 heures par semaine ou moins et les personnes âgées pourront, éventuellement toucher une aide financière. « On est en train de trouver des solutions et on va vous aider », a-t-il souligné.

Rappelons que la Prestation canadienne d’urgence vise à assurer un revenu de 2000 $ par mois aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de la COVID-19. Les personnes admissibles à la PCU peuvent s’attendre à recevoir de l’argent de trois à cinq jours ouvrables après avoir fait la demande. Des premiers versements ont déjà été faits et plus de 1,7 million de demandes ont été déposées au gouvernement depuis lundi dernier.