COMMENT CHOISIR VOTRE SYSTÈME DE CLIMATISATION?

Lorsque la saison estivale pointe le bout de son nez, la chaleur se fait rapidement sentir à l’extérieur comme à l’intérieur de la demeure. Pour vivre confortablement lors de la chaude saison et pour bénéficier d’une bonne qualité d’air, il est de mise d’investir dans le bon appareil. Mais comment choisir un système de climatisation? Voyons tout d’abord de quoi il s’agit.

Qu’est-ce qu’un système de climatisation?

C’est une machine responsable du bon maintien de la qualité de l’air d’un établissement. Que ce soit pour une maison ou un immeuble d’entreprise, cette dernière est également fort prisée pour l’air frais qu’elle offre aux occupants, lors de la chaude saison. En effet, le système de climatisation filtre l’air extérieur et le transforme en air frais, pour être diffusé dans la bâtisse.

Pour bénéficier d’un apport constant en air frais, il est essentiel d’investir dans le bon produit. Alors, comment choisir le bon?

Comment choisir un système de climatisation?

C’est certain, le fait d’ouvrir les fenêtres de sa maison entraînera nécessairement une circulation d’air pur et sain, favorisant ainsi la fraîcheur de la maison. Or, en plein mois de juillet, cette option ne suffit plus. C’est pourquoi il est possible de se procurer un système de climatisation. Mais comment choisir parmi la vaste gamme de produits offerts? En fait, il faut considérer les caractéristiques propres à chaque climatiseur.

Le climatiseur individuel, en plus d’être facile à installer, est peu coûteux. En plus, il n’occupe pas une grande superficie, dans le sens qu’il est installé dans une fenêtre, une porte ou tout simplement encastré dans le mur.

Le climatiseur mural, aussi connu sous le nom de thermopompe, a une double fonction. Premièrement, ce système de climatisation filtre l’air chaud qui se trouve à l'extérieur et le transforme en air frais, prêt à être diffusé dans la maison. Deuxièmement, un tel climatiseur peut également filtrer l’air frais de l’hiver et le transformer en air chaud pour la demeure. Le climatiseur mural est idéal dans les endroits où les températures sont plutôt stables et pas trop extrêmes, autrement il faudrait le combiner avec un autre système de climatisation.

Le climatiseur central, véritable étoile de la climatisation intérieure, est certes plus coûteux, mais sa durée de vie de plus de 15 ans et son efficacité constante lors des grandes canicules font de lui un bien essentiel. Composé d’un ventilateur, d’un compresseur et d’un serpentin, ce type de ventilation distribue l’air qui a été refroidit dans les conduits du système de chauffage.



Pourquoi investir dans un système de climatisation?

Les températures estivales atteignant régulièrement des sommets inégalés, on ne peut pas courir le risque de devoir supporter d’imposantes et lourdes journées de chaleur tout l’été. Avant l’achat d’un climatiseur, il convient d’examiner chaque produit et de déterminer ses besoins. En plus de filtrer l’air ambiant, un système de climatisation permettra de bénéficier d’une fraîcheur confortable, contribuant ainsi à un milieu de vie où il fait bon vivre. Pour toute question ou pour en savoir plus quant à l’installation ou la réparation d’un système de climatisation, il ne faut pas hésiter à contacter les experts en système de climatisation!