La Ville de Laval rétablit l’équilibre budgétaire

La Ville de Laval fait une mise à jour budgétaire (au 31 août) et annonce que le déficit anticipé d’environ 60 M$ annoncé en mai dernier est désormais chose du passé grâce au plan de relance économique et aux efforts de tous. Cela a également permis à la Ville de libérer une somme de 29 M$ qu’elle a affectée à ses créances et à des subventions dans le milieu communautaire.

En cette année de pandémie, toujours avec une orientation de prudence, l’écart favorable sera principalement utilisé à trois fins, en plus d’un passif contractuel de 0,9 M$ :

Tout d’abord, une somme de 1,5 M$ sera investie pour appuyer des organismes communautaires venant en aide aux personnes démunies. Cette mesure de solidarité vise à appuyer les personnes les plus vulnérables dans le difficile contexte actuel;

Ensuite, une réserve comptable sera créée pour prévoir une somme de 12,4 M$, valeur estimée de l’indexation aux retraités suite au renversement de certaines dispositions de la Loi 15. Le jugement est présentement en appel, mais la Ville entend se préparer au cas où il était maintenu;

Enfin, les billets du régime de retraite, qui représentent une obligation à terme d’environ 31 M$, seront remboursés de façon anticipée, pour un total de 14,2 M$, en raison de la Loi 54 adoptée au début des années 2000.

Le régime de retraite est un élément sur lequel les villes ont une certaine vulnérabilité. En agissant maintenant pour garantir sa santé financière, la Ville se protège contre les possibles aléas boursiers puisqu’elle est coresponsable des déficits.

« La Ville de Laval est reconnue pour sa gestion rigoureuse des finances publiques. Je suis très fier de faire un pas de plus en cette direction en réservant les sommes requises pour le possible règlement au sujet des régimes de retraite. Je n’aurais pu imaginer laisser un tel fardeau financier aux générations à venir. Agir aujourd’hui, c’est une question d’équité », explique Marc Demers, maire de Laval.

« Je sais que l’année 2020 est une année particulièrement difficile pour plusieurs Lavalloises et Lavallois. En pareilles circonstances, c’était essentiel que la Ville donne un coup de pouce supplémentaire à ses citoyens les moins nantis. Ainsi, je suis très fier d’annoncer que cette bonne gestion financière nous permettra d’augmenter significativement le financement de plusieurs organismes communautaires venant en aide aux plus démunis. Ils pourront continuer à assurer une aide de proximité partout où les besoins se font sentir », assure-t-il.

Les facteurs

Sur le budget initial de la Ville, il s’agit d’un écart favorable de 3,1 %, ce qui, dans le contexte pandémique, est exceptionnel. Voici les principaux facteurs qui expliquent la situation :

- Les droits de mutation ont rapporté 12 M$ de plus que prévu;

- Les efforts de réduction des dépenses et des salaires ont permis d’économiser 23,9 M$;

- Les représentations auprès des gouvernements supérieurs ont permis d’avoir une ristourne de 3,2 M$ de l’ARTM, au lieu d’un montant de 19 M$ à payer;

- Le facteur ponctuel du règlement du dossier du Commodore a permis de remettre 10 M$ dans les coffres de la Ville, après qu’ils aient été libérés du compte où ils avaient été mis en attendant le règlement de la poursuite;

- Par rapport au budget initial, la pandémie a quand même eu un impact défavorable de 21,5 M$, principalement en raison de la diminution des amendes et des pénalités (6 M$), des intérêts plus bas que prévu sur les placements (5,6 M$) et des mauvaises créances (3,1 M$);

En considérant les écarts favorables et en retirant les écarts défavorables, l’écart est positif de 29 M$.

« La mise à jour de la situation budgétaire contient d’excellentes nouvelles! Grâce à nos efforts, Laval est de retour sur la route de la santé financière. En pleine pandémie mondiale, je pense que l’on peut parler d’un exploit », termine Marc Demers.