Le ministre des Transports. François Bonnardel, a confirmé cette semaine des investissements majeurs de plus de 1,5 milliard de dollars pour l’autoroute 15 à Laval et dans les Laurentides.

Ces sommes considérables permettront d’améliorer la fluidité de la circulation, d’encourager le transport collectif et d’accroître la sécurité des usagers de la route.

Le gouvernement souhaite accélérer les interventions majeures pour les projets suivants, certains étant attendus depuis des décennies:

- la réfection de la chaussée et l’implantation de voies réservées à Laval et à Boisbriand;

- l’ajout d’une voie réservée sur l’autoroute 15, en direction nord, entre les autoroutes 640 et 50;

- la reconstruction ou la réfection du pont Gédéon-Ouimet;

- la construction d’une bretelle aérienne menant de l’autoroute 440, en direction ouest, à l’autoroute 15, en direction nord.

À terme, l’autoroute 15 sera un composant névralgique du nouveau Réseau métropolitain de voies réservées, le projet d’envergure de voies réservées interconnectées qui transformera les déplacements des usagers du transport collectif et du covoiturage.

De plus, si la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure est adoptée par l’Assemblée nationale, les premiers travaux sur l’autoroute 15 débuteront aussi rapidement qu’en 2022.

« Avec ces investissements majeurs de plus de 1,5 milliard de dollars, votre gouvernement pose des gestes concrets pour décongestionner l’autoroute 15 à Laval et dans les Basses-Laurentides. En intégrant des voies réservées sur plus d’une vingtaine de kilomètres, du pont Médéric-Martin jusqu’à l’autoroute 50, nous rendons encore plus attractif et rapide le transport collectif. À terme, cela signifie moins d’heures perdues dans le trafic, moins de gaz à effet de serre et, surtout, une plus grande qualité de vie et une mobilité améliorée! », a dit le ministre Bonnardel par voie de communiqué de presse.

Faits saillants

- Les projets Autoroute 15, voies réservées – Laval – Maintien et bonification, Autoroute 15, chaussée – Laval et Boisbriand – Maintien et bonification et Pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand sont inscrits au Plan québécois des infrastructures 2020-2030.

- L’optimisation de l’autoroute des Laurentides comprend également une sécurisation des déplacements dans l’échangeur des autoroutes 15 et 440.

- Les projets annoncés visent la diminution des déplacements en voiturage en solo ainsi que la réduction du nombre d’accidents mortels ou avec blessés graves, conformément aux orientations de la Politique de mobilité durable – 2030.