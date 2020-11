Production et transformation du cannabis: Le Cégep Gérald-Godin propose une série d'ateliers

Industrie en pleine expansion, la culture et la transformation du cannabis présentent de nombreuses opportunités d’emplois. Si le milieu vous interpelle, sachez que le Cégep Gérald-Godin offre plusieurs ateliers de formation afin d’en apprendre plus sur l’industrie.

Au total, quatre ateliers seront présentés par la Formation continue du Cégep Gérald-Godin.

Introduction à la transformation du cannabis - Samedi 14 novembre

Cette formation courte et ciblée s’adresse à toute personne qui désire en savoir plus sur la transformation du cannabis. Les sujets couverts seront l’emballage, les extraits concentrés, les produits alimentaires et les produits topiques. Nous toucherons aussi la gestion du risque par l’application des normes HACCP.

Comprendre les exigences réglementaires et sécuritaires pour l’obtention d’une microlicence - 21 et 22 novembre

Cet atelier permet aux participants de se familiariser avec la Loi et le Règlement sur le cannabis. Les participants auront la chance d’explorer l’ensemble des documents et éléments à préparer pour déposer une demande de microlicence de culture ou de transformation de cannabis ou de chanvre.

Bonnes pratiques de production - Samedi 5 décembre

Cet atelier court et ciblé s’adresse aux personnes qui désirent se familiariser ou mettre à jour leurs connaissances des exigences d’opération réglementées des usines de cannabis au Canada.

Tous les aspects réglementaires des bonnes pratiques de production pour les cultivateurs et les transformateurs de cannabis y seront couverts.

Conception d’un projet d’usine de culture/transformation - 5 et 6 décembre

Cet atelier divisé en deux séances s’adresse aux participants qui désirent obtenir un permis de culture et/ou de transformation. Les participants sont introduits à la règlementation, aux techniques de culture et à la transformation. Ils sont guidés et invités à échanger sur leur projet d’entreprise afin de bien définir leur concept et obtenir leur permis.

Pour en savoir plus ainsi que pour vous inscrire: cgodin.qc.ca/formation-continue.