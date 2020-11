La Ville de Laval rend hommage à ses bénévoles durant tout le mois de novembre

Cette année, comme la Ville a dû annuler plusieurs événements de reconnaissance de ses bénévoles, elle a décidé de les honorer autrement tout au long du mois de novembre.

En plus de mettre en lumière des bénévoles exceptionnels sur toutes les tribunes municipales, quatre capsules vidéo animées par Élyse Marquis ont été produites.

« Ça me fait chaud au cœur de voir ces femmes et ces hommes qui font une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes sans rien demander en retour. En cette période de crise, ce don de soi est d’autant plus essentiel. Au nom de la Ville de Laval et de tous les Lavallois, je tiens à les remercier pour leur dévouement, leur altruisme et leur immense générosité », a souligné Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin.

Reconnaissance des bénévoles

La comédienne et animatrice Élyse Marquis, qui devait animer le gala des prix Hosia, est allée sur le terrain avec l’équipe de tournage afin d’aller remercier les bénévoles en personne, avec l’espoir d’inciter d’autres Lavallois à les imiter.

Ces images ont été bonifiées d’extraits d’archive (pré-COVID-19). Au final, une vingtaine d’organismes sont représentés dans les trois capsules portant sur les grands domaines d’implication, soit l’art et la culture, l’environnement, les loisirs, le développement social et le sport. La quatrième capsule est une entrevue du maire de Laval, Marc Demers, à propos de l’importance du bénévolat sur le territoire.

Prix Hosia

Bien qu’il soit impossible de célébrer les lauréats lors d’un grand gala festif (une tradition depuis 1984), la Ville de Laval a préparé quelques surprises afin de leur faire vivre une expérience mémorable en respect des consignes sanitaires.

Ainsi, ceux qui le désirent recevront la visite d’un élu qui leur remettra leur trophée, un certificat signé par le maire et un panier de produits locaux, le tout immortalisé par un photographe professionnel. Les lauréats seront dévoilés sur le site Web de la Ville à la fin novembre, lorsque tous les prix auront été distribués.

Jeunes bénévoles en action

En 2019 et 2020, 75 jeunes de 10 à 17 ans ont réalisé plus de 100 heures de bénévolat dans leur école ou leur communauté – ce qui représente plus de 15 000 heures. Habituellement, ceux-ci sont récompensés durant une cérémonie civique organisée à l’hôtel de ville.

La Ville de Laval et le Centre de services scolaire de Laval tiennent malgré tout à remercier ces jeunes personnes admirables, qui recevront une lettre et une attestation officielle.

Les jeunes peuvent aussi s’impliquer comme aide-moniteur à la Ville de Laval ou en contactant l’Association de vie spirituelle et d’engagement communautaire du Québec (AVSEQ) de leur école.

Journées de formation des organismes

La journée de formation pour les bénévoles lavallois, qui existe depuis 1977, a été revue et repensée afin d’offrir un événement exclusivement en ligne du 16 au 29 novembre. Les ateliers gratuits s’adressent aux bénévoles, aux employés et administrateurs des organismes admissibles, mais aussi aux Lavallois voulant en savoir plus sur le bénévolat. Parmi les thèmes abordés : l’accessibilité universelle, la diversité culturelle, la gestion d’une assemblée virtuelle et l’organisation d’un événement écoresponsable. Cinq cents places sont disponibles, et l’inscription se fait en ligne jusqu’à vendredi.

Jebénévole.ca

Enfin, ceux qui désirent suivre l’exemple de ces bénévoles extraordinaires et s’impliquer dans un organisme, peu importe le nombre d’heures par mois, sont invités à s’inscrire sur le site Jebénévole.ca

Cette plateforme s’adresse également aux organismes lavallois qui sont à la recherche de bénévoles. Administrée par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, elle permet de réaliser des jumelages entre les volontaires et les organismes.