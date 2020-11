Château Pierrefonds: le confort et la sécurité avant tout

Plus qu’une résidence, le Château Pierrefonds, situé dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal offre à ses résidents semi-autonomes ou présentant des problèmes

cognitifs, un espace de vie sécuritaire, familial et stimulant

À cela s’ajoute 118 chambres, avec salle de bain privée, huit salons thématiques, un programme de santé-loisirs dynamique, une bibliothèque, une terrasse aménagée durant la saison chaude, une balançoire et un jardin.

L’ambiance conviviale et le cachet inégalé de cette résidence de prestige sauront séduire les résidents et leurs proches.

Personnel soignant disponible en tout temps



Pour assurer le confort et le bien-être des résidents, le Château Pierrefonds met à leur disponibilité du personnel soignant, 7 jours sur 7, 24h sur 24h. Que ce soit pour des soins de base, comme obtenir de l’aide pour l’habillement ou pour des soins plus spécifiques, être assisté lors du bain, un membre du personnel se fera un plaisir d’être aux côtés des résidents.

« Comme nous accueillons des résidents présentant des problèmes cognitifs, nous avons deux unités sécurisées de douze chambres chacune », explique le copropriétaire, Pierre Laplante.

Soucieux de proposer à ses résidents, un espace de vie sécuritaire et stimulant, le Château Pierrefonds met à la disposition de ses résidents deux unités spécialement conçues pour répondre à leurs besoins. « Nous avons mis sur pied, avec notre récréologue, un programme d'activités spécialement conçu pour eux, avec un horaire basé sur leur rythme », ajoute-t-il.

Chacune des unités est équipée d'une salle à manger et le personnel est formé pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle. Une salle de bain munie d’équipements thérapeutiques est également à la disposition des résidents.

Plusieurs services sur place

En plus des services cités plus haut, les résidents et leurs proches intéressés

pourront avoir accès à un barbecue durant la saison chaude. Un service de

pastorale est également offert. Plusieurs services complémentaires sont également à la disposition des résidents, dont un service de nettoyeur, de transport aux rendez- vous médicaux, de coiffure, de barbier et bien plus encore.

Des repas adaptés aux besoins des résidents

En cuisine, le personnel se chargera de vous cuisiner des repas de première qualité, adaptés à vos besoins. « À l'heure des repas, nous appelons personnellement les résidents pour les aviser, personne n'est laissé à eux-mêmes», poursuit M. Laplante.

Le Château Pierrefonds a présentement, quelques rares chambres disponibles. Contactez dès maintenant l'équipe de la résidence pour connaître l'ensemble des services offerts, une visite vous convaincra. L

Le Château Pierrefonds est situé au 15928, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève. Pour communiquer avec un membre du personnel, composez le 514 626 2300 ou via courriel : [email protected]