Les alternatives à la salle d’urgence de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval tient à informer sa population des alternatives à l’urgence pour des problèmes de santé mineurs, particulièrement à l’approche de la période des Fêtes.

1. Appel au 811 : Info-Santé/Info-Social

Si vous avez des inquiétudes ou des questions au sujet de votre santé ou celle d’un proche, composez le 811 afin de parler à un professionnel de la santé qui vous indiquera si vous devez vous rendre à l’urgence. Des conseils de santé sont disponibles 24 heures/24, 7 jours/7.

2. Système de Rendez-vous santé Québec (RVSQ)

Depuis le 2 décembre 2018, Rendez-vous santé Québec permet d’obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille ou un autre professionnel de la santé. Cette plateforme est un service gouvernemental harmonisé, convivial et gratuit permettant la prise de rendez-vous en ligne en médecine de famille. Vous pouvez prendre rendez-vous 24 heures/24, 7 jours/7, à partir de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre cellulaire. Le seul critère d'admissibilité est de détenir une carte d'assurance maladie du Québec. Site Web pour plus de détails : https://www.rvsq.gouv.qc.ca/

3. Votre clinique

Contactez votre médecin de famille pour une consultation d'urgence.

4. Super-cliniques à Laval

Il y a six super-cliniques à Laval. Par contre, avec la pandémie, quatre d’entre elles maintiennent leurs activités 7 jours/7. Les horaires peuvent varier, il est donc conseillé d’appeler avant de vous déplacer. Voici les super-cliniques de Laval en opération:

GMF Centre médical Laval

GMF Clinique médicale Sainte-Dorothée

GMF Polyclinique médicale Fabreville

GMF CLSC Sainte-Rose

Un rappel pour la priorisation dans la salle d’urgence

Les usagers sont pris en charge selon la priorité émise par l’infirmière du triage, avec l’aide de l’échelle canadienne de triage. Cette échelle est mise en place pour déterminer le niveau de priorité et permettre une prise en charge plus rapide des usagers ayant des raisons de consultations plus urgentes.

Vous pourriez aussi être réorientés vers un GMF si votre condition est non urgente. Enfin, il est toujours possible de consulter votre pharmacien, il offre plusieurs services qui pourraient répondre à votre situation