S&P Global Ratings confirme la rigueur de la gestion financière de Laval

La Ville de Laval vient d’annoncer que la firme de notation S&P Global ​Ratings maintient sa cote de crédit « AA » avec une perspective stable, et ce, en dépit des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’économie.

Le rapport, déposé le 20 novembre, confirme que la structure économique dynamique et diversifiée ainsi que les rigoureuses pratiques de gestion financière de la Ville sont des facteurs favorables au maintien de la cote. De plus, le rapport souligne que la forte croissance des dernières années permet à Laval de soutenir son activité économique malgré les effets de la pandémie, mais aussi en continuant de respecter la capacité de payer de ses contribuables.

« Cette cote, qui témoigne de la qualité de notre gestion, permet de positionner avantageusement Laval afin de poursuivre la réalisation de projets et d’investissements nécessaires aux besoins de sa population croissante. Elle est aussi le reflet de l’engagement de l’administration et du conseil municipal à maintenir l’attractivité de la ville et à la propulser vers une reprise économique robuste, en 2021 », soutient Marc Demers, maire de Laval.

Comme chaque année, l’administration municipale lavalloise s’engage à être transparente dans ses investissements et dans ses dépenses. La cote S&P Global Ratings démontre que la Ville de Laval possède la capacité de respecter ses engagements tout en s’assurant que le niveau de sa dette demeure prévisible et sous contrôle.​