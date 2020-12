Changements climatiques : la Ville de Laval invite ses citoyens à s’exprimer

La Ville de Laval poursuit son engagement à réduire de 33 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à adapter son territoire aux impacts liés aux changements climatiques.

Pour que ses actions en la matière soient renforcées, tous les Lavallois sont invités à s’exprimer sur le sujet lors d’une démarche de consultation citoyenne qui se tiendra en ligne du 7 décembre 2020 au 7 janvier 2021.

Réalisée dans le cadre de l’adhésion de Laval à la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, cette démarche servira à bonifier la mise à jour du Plan d’adaptation aux changements climatiques et du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Ville. Ainsi, la consultation constitue une première étape afin d’identifier et de prioriser des actions visant à lutter contre les changements climatiques.

« Nous avons des objectifs ambitieux, et pour les atteindre, nous avons besoin de la contribution des Lavallois. Je suis persuadé que toutes les familles de Laval ont l'environnement à cœur, et c'est pour cette raison qu'elles doivent faire partie de la solution. C’est en faisant chacun notre part que nous y arriverons », affirme Marc Demers, maire de Laval.

C’est dans le but de sensibiliser les Lavallois aux changements climatiques, de connaître leurs préoccupations et de réaliser un plan adapté à leur réalité qu’une démarche de consultation a été mise en place. Par le biais d’un sondage puis d’une consultation en ligne, les Lavallois seront donc invités à s'exprimer. À l’issue de cette démarche, la Ville déterminera les moyens d'agir efficacement pour accroître la résilience de sa communauté quant aux événements liés au climat.

La consultation en ligne sera accessible du 7 décembre 2020 au 7 janvier 2021 à repensonslaval.ca/changements-climatiques

Rappelons que l’établissement de la cible de réduction des GES s’inscrit dans le déploiement de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature.