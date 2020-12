Laval remporte un deuxième prix pour son projet « Requêtes citoyennes »

Le projet Requêtes citoyennes de la Ville de Laval a de nouveau été reconnu pour sa gestion de projet en raflant cette semaine le prix de la catégorie Palmarès au concours Élixir 2020 du Project Management Institute (PMI) Montréal.

Il s’agit d’un second prix pour cette initiative, qui a également remporté le prix Excellence 2020 – Défi municipal (50 000 habitants et plus)​​ du Réseau de l'informatique municipale du Québec (RIMQ) au mois de novembre.

« Avec cette nouvelle distinction, on peut affirmer que Laval passe en tête de peloton en matière de relations citoyennes. Ce projet a marqué un changement en profondeur de la culture organisationnelle de la Ville grâce à l’implantation de nouveaux processus et outils de gestion, afin de transformer les requêtes citoyennes de manière efficiente. Ce prix démontre nos efforts pour augmenter l’efficience de l’administration municipale par la modernisation des processus et une gestion intégrée des projets », a souligné Nicholas Borne, membre associé du comité exécutif et conseiller municipal de Laval-les-Îles

Mentionnons que le concours Élixir est le programme le plus prestigieux de PMI Montréal. Visant à souligner l’excellence et à reconnaître le talent, l’esprit d’innovation, l’expertise, l’audace et le leadership des professionnels, tous secteurs d’activités confondus, il récompense les meilleurs joueurs de l’industrie de la gestion de projet au Québec.