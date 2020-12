2,7 M$ versés en soutien à 72 organismes lavallois

En cette fin d’année 2020, la Ville de Laval versera 2 737 636 $ en aide financière à 72 organismes lavallois par le biais de deux programmes de relance mis en place au début de l’automne.

Ainsi, une enveloppe de 1 810 952 $ est répartie entre 50 organismes issus des sports, du loisir culturel, de la vie de quartier ou du développement social tandis que 22 organismes culturels professionnels se partagent 926 684 $.

« Ce n’est pas un hasard si, depuis 30 ans, plus de 4 000 citoyens par année décident de s’enraciner à Laval. C’est parce qu’il fait fondamentalement bon vivre chez nous! Je suis convaincu que la pertinence et la force de nos organismes y sont pour beaucoup. Avec cette généreuse aide financière, on veut leur dire qu’on ne les laissera pas tomber en cette période plus difficile pour tout le monde », a expliqué Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et responsable du développement économique.

Les organismes ayant soumis une demande ont reçu la confirmation du montant qui leur est octroyé.

Les organismes culturels professionnels avaient jusqu’au 31 octobre pour transmettre leur demande afin d’accéder au programme, lequel comprend quatre types de mesure : soutien à la consolidation pour la relance des activités; bonification du soutien au fonctionnement; accès à de la main-d’œuvre et à des équipements spécialisés, et; accès à des lieux de création. À noter que cette dernière mesure se concrétise par un accès gratuit des visiteurs aux installations culturelles municipales.

Les organismes communautaires et de loisirs pouvaient, quant à eux, obtenir un soutien financier selon trois mesures : soutien à la reprise d’activités non rentables; accès à du matériel et à de l’équipement de protection, et; accès à de la main-d’œuvre et à des équipements spécialisés.

Rappelons également que la Municipalité a également remis 1,5 M$ au Centre de bénévolat et Moisson Laval. Cette somme servira à appuyer les actions de plusieurs organismes communautaires qui offrent du soutien aux personnes en situation de vulnérabilité, dans le cadre du Plan d'action de la région de Laval : 2e vague – COVID-19.