Laval reporte les 2 échéances de paiement du compte de taxes 2021

Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure et de son important impact économique sur les contribuables, le vice-président du comité exécutif, Stéphane Boyer, vient d'annoncer que la Ville de Laval reporte les deux versements du compte de taxes foncières 2021 pour tous les propriétaires lavallois.

Ainsi, le paiement du 1er versement (prévu pour le 18 mars) est reporté au 16 juin 2021, et le paiement du 2e versement (prévu pour le 16 juin) est reporté au 15 septembre 2021.

« Nous savons que la pandémie cause de terribles conséquences à plusieurs familles. En plus du gel de taxes annoncé cet automne, nous souhaitons, avec cette mesure additionnelle, offrir un assouplissement concret qui permettra aux Lavallois de bénéficier de quelques mois de répit pour mieux planifier leur budget en fonction de leur réalité. Nous voulions également offrir un coup de pouce à nos entrepreneurs qui vivent des problèmes de liquidité en attendant la reprise des activités économiques », a souligné Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau.

À noter que le compte de taxes foncières sera envoyé aux contribuables le 16 février. Rappelons que l’an dernier, les deux échéances de paiement avaient également été reportées; la date limite avait alors été le 1er septembre 2020.