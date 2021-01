Le Service de police de Terrebonne se joint au mouvement

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion affichera le drapeau « Bell cause pour la cause » lors de la journée officielle de l'événement le 28 janvier en soutien aux gens qui vivent avec des problèmes liés à la santé mentale au sein de la communauté.

La crise de la COVID-19 a bouleversé plusieurs aspects de la vie, y compris la santé mentale. Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, 38 % des Canadiens affirment que leur santé mentale s’est détériorée en raison du contexte de la COVID-19. De plus, les personnes qui souffraient déjà de problèmes de santé mentale avant la crise sont deux fois plus susceptibles d’affirmer que leur santé mentale s’est détériorée en raison de la crise du coronavirus.

Sur la photo, on aperçoit dans l’ordre habituel. le sergent Sébastien Berthiaume, l’agent Marc-André White, les agents préventeurs Daniel Laurin et Martin Passini, l’agente Marilène Faucher et le sergent Jean-François Vong.