Ville de Laval: plusieurs subventions accordées en janvier

Les membres du comité exécutif de la Ville de Laval ont accordé plusieurs subventions à divers organismes lors des trois séances publiques qu'ils ont tenues en janvier.

Ainsi, le comité a octroyé une subvention de 33 440 $ à la Table de concertation de Laval en condition féminine pour réaliser l’initiative intitulée : Mois d'activités régionales sur l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+).

Cette subvention a été accordée dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de Laval 2018-2021, conclue entre la Ville de Laval et le Secrétariat à la condition féminine.

De plus, les membres du comité exécutif ont octroyé une autre subvention de 161 375 $ à cette même Table de concertation de Laval en condition féminine afin que le travail du Comité de travail pour l’application de l'ADS+ soit intégré dans la mise en œuvre de la Politique régionale de développement social (PRDS).

Cette subvention a été accordée dans le cadre de l'Entente sectorielle pour la mise en œuvre de la Politique régionale de développement social (PRDS) 2019-2022. Ladite entente a été conclue entre la Ville de Laval, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, avec la participation financière de la Fondation Lucie et André Chagnon.

L’initiative permettra aux divers partenaires de la Politique régionale de développement social de s’approprier et d’appliquer le concept d’analyse différenciée selon les sexes (ADS+), et ce, en leur offrant des outils, de la formation ainsi qu’un accompagnement spécialisé et adapté.

6 000 $ aux loisirs Ste-Béatrice

Une subvention de 6 000 $ d'une durée de 3 ans ira à l’organisme Le Service des loisirs Ste-Béatrice pour le démarrage d’un jardin collectif dans le parc Des Saules, dans le quartier d’Auteuil. En mars 2017, le comité exécutif a adopté le cadre de référence de soutien aux initiatives de démarrage de jardins collectifs et communautaires de la Ville de Laval visant à soutenir un maximum de deux jardins par année. C’est dans ce contexte que ce cadre se joint à un appel de projets annuel destiné aux organismes à but non lucratif.

À la suite du dépôt d’une seule demande en 2020, ce jardin s’ajoute à l’inventaire des 5 autres existants depuis le déploiement du programme d’assistance financière à cet effet. En lien avec sa vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, la Ville reconnaît les bénéfices que représentent les jardins communautaires et collectifs pour la population et est heureuse et fière de contribuer à l’engouement de l’agriculture urbaine sur son territoire.