Laval crée son bureau de la mobilité durable

La Ville de Laval vient d'annoncer la création d’un bureau de la mobilité durable (BMD), dont la mission sera de planifier la mobilité sur son territoire en arrimage avec l’ensemble des intervenants de la grande région métropolitaine.

La création du bureau s’inscrit au cœur de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, qui vise à offrir aux citoyens des systèmes efficaces de transport collectif et actif afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour rendre Laval encore plus séduisante de nature, il devient primordial d’assurer une mobilité efficace, active et durable.

« En tant que troisième plus grande ville au Québec, Laval doit mettre au premier plan de son développement la planification et la structuration de la mobilité sur son territoire. La création du BMD permettra de mieux tenir compte des nouvelles réalités du développement urbain et de faire un meilleur arrimage avec tous nos partenaires de la grande région métropolitaine. Pour nos citoyens, cela se traduira par une meilleure offre de transport collectif et actif ainsi qu’une plus grande facilité à se déplacer pour tous », a mentionné le maire de Laval, Marc Demers, par voie de communiqué.

Mentionnons que le centre-ville de Laval prend forme et deviendra un lieu de plus en plus attractif en matière de déplacements journaliers provenant du territoire lavallois et de la grande région métropolitaine.

« Nous sommes très heureux de la création de ce bureau qui permettra de placer la mobilité durable encore plus au cœur des réflexions et des priorités. Comme partenaire majeur sur le territoire, nous participerons activement à concrétiser le mandat du BMD en concordance avec notre vision du transport en commun et au bénéfice de tous les usagers », a pour sa part indiqué Guy Picard, directeur général de la STL.

Un mandat multiple

Le BMD devra développer différents scénarios de déploiement des infrastructures structurantes de transport afin d’établir une stratégie lavalloise évolutive en mobilité durable avec les partenaires œuvrant dans ce domaine. Il devra actualiser la vision lavalloise de la mobilité dans le contexte de la préparation du Plan stratégique de développement et du schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval;

L'instance devra également arrimer les scénarios structurants avec le Plan stratégique de développement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain et la révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal;

Dans la foulée de la réflexion sur la création du BMD et dans un contexte d’évolution des besoins en matière de mobilité, la Ville a pris la décision de cesser les activités du Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL), qui ne pouvait répondre à ce mandat de planification plus vaste, mais nécessaire pour favoriser l’arrimage avec tous les partenaires du milieu.