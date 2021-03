L'ALPA reçoit un soutien financier de 89 355 $

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) vient d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 89 355 $ à l’Association Lavalloise des personnes Aidantes (ALPA). Ce montant servira à la réalisation d’un projet de répit destiné aux proches aidants de la région de Laval.

Plus précisément, l’appui financier de la FFMSQ permettra à l’ALPA d’offrir 3 000 heures de répit à domicile à 180 proches aidants et l’achat de matériel spécialisé pour son centre de jour multifonctionnel. L’aide versée couvrira la rémunération des accompagnateurs qui prendront soin des aidés pendant que leurs aidants profiteront d’un moment de repos.

« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie. Ils se donnent sans compter et n’attendent rien en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, le projet l’Association Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) atteint parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

Fondée en 2002, l’Association Lavalloise des Personnes Aidantes a pour mission de sensibiliser la population de Laval à la réalité des proches aidants en développant et bonifiant ses services pour contribuer à leurs besoins sur le plan psychologique, familial et social par son expertise en constante évolution.

Pour sa part, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, organisme de bienfaisance régi par la Loi de l’impôt sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s’investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets et rappelle qu’elle procède à l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de renseignements sur les critères d’admissibilité, consultez le site Internet de l'organisme.