La Ville consolide le développement du Carré Laval

La Ville de Laval vient d'annoncer l’acquisition d’un terrain de premier choix d’une superficie de plus de 4 339 mètres carrés dans le secteur du Carré Laval, sur le boulevard du Souvenir.

Cette acquisition importante au sein même du territoire du Carré Laval vient consolider ce projet majeur pour la Ville de Laval et permettra d’y développer une zone d’innovation hautement recherchée par les entreprises et les institutions de recherche et du savoir, mais aussi un milieu de vie à échelle humaine, à faible empreinte carbone, connecté et résilient.

Cette acquisition est rendue possible par le règlement définitif et à la satisfaction des parties du litige qui opposait la Ville de Laval depuis presque deux décennies à John Vathis. Un terrain substitut aux caractéristiques similaires a été offert à M. Vathis, dont l’excédent demeura la propriété de Laval. Puisque cet excédent est adjacent au boisé Armand-Frappier, la Ville profitera de l’occasion pour agrandir l’affection de conservation de ce secteur.

Ainsi, le corridor écologique ciblé par le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville adopté en 2020 sera consolidé dans la section nord et sera élargi à minimum de 47 mètres entre la section nord et la section sud du bois d’intérêt Armand-Frappier.

« Cette acquisition importante démontre la vision Laval 2035 : urbaine de nature est notre priorité ! On vient consolider le développement du Carré Laval comme zone d’innovation visant la carboneutralité, et on contribue au développement du réseau de la Trame verte et bleue en bonifiant le corridor écologique du bois Armand-Frappier. Dès le printemps 2021, nous intégrerons ces nouvelles zones du réseau écologique du centre-ville afin de les rendre accessibles à tous », a mentionné Marc Demers, maire de Laval.

Des milieux naturels protégés

Toujours dans le secteur du bois d’intérêt Armand-Frappier, la Ville procédera à l’élargissement du corridor écologique au niveau du boulevard du Souvenir. Au total, avec l’ajout de ces nouvelles zones de conservation, il s’agit de 16 903 mètres carrés de milieux naturels qui seront désormais protégés dans le SADR, dont 11 415 mètres carrés sont de valeur écologique élevée.

Des consultations publiques devraient être tenues au cours de l’été 2021. Un travail de collaboration sera fait avec l’organisme CANOPÉE, qui soutient déjà la Ville dans la gestion de son réseau de boisés.