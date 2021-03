Crue printanière : Laval entame sa vigie saisonnière

La Ville de Laval amorce sa vigie saisonnière liée à la crue printanière des cours d’eau bordant l’île Jésus et se tient prête à intervenir rapidement pour minimiser les impacts potentiels en cas d’inondation.

Le déploiement de mesures de protection temporaires (digues, pompes, passerelles, etc.) sera fait progressivement et en fonction des prévisions dans les zones de planification des opérations (ZPO).

Selon la montée des eaux, les mesures mises en place ces dernières années seront reconduites ou optimisées. Celles-ci visent principalement le maintien de l’accessibilité des citoyens et des véhicules d’urgence au réseau routier et la protection d’infrastructures essentielles.

« Bien que la situation actuelle soit normale, on sait que celle-ci peut radicalement changer, comme en témoignent les événements de 2017 et de 2019. Nous avons un plan de déploiement séquencé de diverses mesures de protection temporaires pouvant être mises rapidement en place sur certains sites névralgiques, en fonction des prévisions. La sécurité des Lavallois est notre priorité », souligne Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, conseillère de Concorde–Bois-de-Boulogne et responsable des dossiers de sécurité publique.

Stratégie d’intervention pour les zones sensibles

Depuis 2018, la Ville a défini des ZPO lors d'inondation près des rivières des Prairies et des Mille Îles, lui permettant de mieux planifier et coordonner les actions à mettre en place en fonction des prévisions de la montée des eaux.

Advenant une prévision d’inondation dans l’une des ZPO, une alerte sera transmise par automate d’appel aux citoyens visés et un avis sera publié sur le site Web de la Ville. La distribution des sacs de sable aux citoyens de cette zone sera faite dans la foulée.

Surveillance des cours d’eau

Rappelons que depuis 2006, 14 stations télémétriques sont installées à des endroits stratégiques sur le pourtour de l’île Jésus afin de suivre l’évolution de la crue des eaux. Ces stations sont calibrées avec les seuils historiques d’inondation des principales zones touchées et permettent d'établir rapidement trois niveaux d’alerte. La Ville a également accès à des sondes gouvernementales, bonifiant ainsi son réseau.

En période de crue, des prévisions de débit sont produites par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que par la firme Hydro Météo, afin de guider les actions de la Ville. Lorsque la situation devient plus préoccupante, la Ville peut aussi déployer une vigie terrain dans les zones plus sensibles.

De plus, depuis 2005, Laval s’est également adjoint les services et l’expertise de la firme Hydro Météo pour la surveillance des rivières et des bassins en amont.

Se préparer à l’éventualité d’une inondation

Il est important de rappeler que les citoyens sont les premiers responsables de leur sécurité et de la sauvegarde de leurs biens. Il est donc primordial que ceux qui habitent en zone inondable se préparent.

L’état de la situation ainsi que les consignes pour se préparer à l’éventualité d’une inondation sont disponibles à inondations.laval.ca

La Ville demande aux Lavallois de s’abonner aux différents outils de communication électroniques de la Ville afin qu’ils soient rapidement informés des avis importants envoyés en cas de situation d’urgence. L’inscription se fait en ligne via abonnement.laval.ca. Les citoyens dont les coordonnées ont changé doivent mettre à jour leur profil.

En plus des mesures de protection temporaires et du plan de déploiement, la Ville de Laval travaille à la mise sur pied d’une équipe de projet multidisciplinaire consacrée à la planification et à la mise en place de solutions permanentes pour faire face aux inondations. Des mesures de protection et de mitigation permanentes sont actuellement à l’étude. Cette équipe de projet travaillera étroitement avec le nouveau Bureau de projet provincial pour la gestion des inondations et pour obtenir les orientations et les principes directeurs qui influenceront les mesures à mettre à place dans l’avenir.