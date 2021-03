Des chaussettes dépareillées pour la journée mondiale de la Trisomie 21

Lancé en 2005 par l'Association française pour la Recherche sur la Trisomie 21 et instituée par l'Organisation des Nations Unies en 2011, le 21 mars est désormais la journée mondiale de la Trisomie 21.

La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, correspond à la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Les personnes portant ce syndrome ont alors un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques particulières. Mais ces éléments varient en fonction de chacun.

Les chiffres sont d'environ un cas pour 770 naissances vivantes dans la population générale. Elle varie avec l'âge maternel : plus la femme enceinte est âgée, plus la probabilité d'avoir un enfant présentant la trisomie 21 est élevée.

La journée mondiale de la Trisomie 21 a pour but de mieux informer la population sur cette maladie et sur ses traitements. Également d'offrir plus de reconnaissance aux personnes porteuses de ce syndrome, qui déborde d'amour et d'énergie.

À cette occasion, toutes les personnes à travers le monde sont invitées à porter des chaussettes dépareillées toute la journée.

Pourquoi ? Pour symboliser l'acceptation de la différence et montrer qu'elle a toute sa place dans la société.