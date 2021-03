La Ville de Laval passe en mode nettoyage printanier

Afin de favoriser le plus tôt possible les activités extérieures dans les espaces publics (rues, parcs, plateaux sportifs et autres espaces), la Ville de Laval a débuté ses opérations printanières de nettoyage.

Elle fait donc appel à la collaboration de tous les citoyens en leur rappelant notamment qu’il est important de respecter la signalisation saisonnière afin de maximiser le rendement des travaux de nettoyage.

Les températures sont à la hausse, ce qui permet le passage du balai de rue. Cette opération a habituellement lieu lorsque le thermomètre atteint environ 5 degrés Celsius. La fonte des neiges permet également aux équipes désignées de s’affairer au nettoyage des terre-pleins, des pourtours des bâtiments municipaux et de certains parcs et plateaux sportifs.

« Le printemps hâtif nous a permis de prendre une certaine avance cette année, ce qui est une bonne chose dans un contexte où les citoyens sont fébriles à l’idée de reprendre leurs activités extérieures », mentionne Ray Khalil, membre du comité exécutif, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable des dossiers des travaux publics.

« Pour maintenir ce rythme, la collaboration des citoyens est essentielle, qu’il s’agisse d’utiliser les nouveaux bacs à déchets ou de respecter la signalisation saisonnière, qui prend fin le 30 avril, pour faciliter le travail des balais mécaniques. Cela permettra ainsi de faire un bon nettoyage de la chaussée avant de rendre les deux côtés de rue disponibles simultanément aux Lavallois ».

À ces interventions, qui sont liées à l’hygiène du milieu, on doit ajouter d’autres activités prioritaires :

- Colmatage des nids-de-poule et autres réparations essentielles pour le maintien des voies de circulation;

- Activités liées au maintien du réseau d’égout et d’aqueduc;

- Élagage d’arbres essentiels.

Pour signaler une situation nécessitant une attention immédiate, la Ville de Laval invite les citoyens à communiquer avec son équipe de relations avec les citoyens soit en ligne, par l’application mobile Voilà! Signalement ou par téléphone