Laval participe à une initiative en prévention des incendies

La Ville de Laval s’unit à 13 autres municipalités québécoises, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, pour la diffusion de capsules vidéo créées sur le thème de la prévention des incendies.

S’adressant à tous les âges et couvrant divers domaines, ces capsules ont pour but de rejoindre directement la population dans le contexte pandémique actuel.

« Puisque les visites de prévention dans les écoles et d’autres lieux communautaires n’étaient pas réalisables cette année, cette initiative des 14 municipalités s’est avérée le moyen le plus efficace pour rejoindre tous les citoyens afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière d’évacuation sécuritaire. La Ville de Laval et son service de sécurité incendie ont à cœur la protection de tous, les petits comme les grands », a souligné Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Concorde — Bois-de-Boulogne et responsable des dossiers de la sécurité publique.

Une première capsule vidéo destinée aux écoles

La première capsule, initiée par les services de sécurité incendie de Blainville et de Longueuil, sera lancée aujourd’hui. Intitulée Héros de l’évacuation et s’adressant aux écoles primaires, elle met l’accent sur l’évacuation sécuritaire des écoles. Plusieurs outils pour sensibiliser les élèves et leurs parents, le personnel enseignant et les directions aux évacuations y sont présentés.

L’arrivée du printemps permet aux enseignants d’effectuer des exercices d’évacuation afin de rappeler aux élèves les consignes à suivre dans de telles situations. Un rappel des consignes est donc une bonne façon de bien se préparer à une évacuation d’urgence. Un guide et différents outils incluant des exercices pratiques pouvant être réalisés en classe accompagnent la capsule vidéo.

Précisons qu’au cours de l’année, plusieurs municipalités proposeront, en collaboration, d’autres projets de capsule vidéo. Chacune d’entre elles misera sur différents milieux et ciblera différents publics, puisqu’il est de bon ton de rappeler qu’en prévention des incendies, « le premier responsable c’est toi ! ».

La première vidéo peut être visionné sur la chaîne YouTube de la ville de Laval.