Début de la collecte automatisée des déchets dès demain

La Ville de Laval a terminé, la semaine dernière, le déploiement des bacs noirs à l’ensemble des 130 000 maisons unifamiliales et bâtiments de 7 logements et moins.

Avec les bacs bleus et bruns déjà fournis, les bacs noirs viennent compléter le trio pour la collecte automatisée qui débutera le 1er avril.

Le bac noir devient le seul contenant accepté pour déposer des déchets en bordure de rue.

Outre son impact sur la propreté des rues, le bac noir permet une collecte plus rapide, qui nécessite moins de main-d’œuvre et qui est plus sécuritaire pour les travailleurs et les citoyens :

- Moins de manœuvres du camion;

- Des bacs sur roues faciles à déplacer;

- Des travailleurs non exposés aux matières et ne soulevant pas de charge lourde de façon répétitive, ce qui réduit les risques d’accident de travail.

Nouvelle collecte des encombrants

Afin de permettre aux Lavallois de continuer à disposer de déchets trop volumineux pour être placés dans le bac noir, une nouvelle collecte des encombrants débutera également à partir du mois d’avril. Chaque mois, ce ramassage sera fait par camion la veille de la journée de collecte des bacs noirs (dernière semaine complète du mois). Exceptionnellement, en 2021, six collectes supplémentaires seront offertes.

Pour connaître le jour des collectes par secteur, consultez le calendrier des collectes alors que pour connaître la liste des matières acceptées, visitez le site Web de la Ville de Laval.

Dépôt pour les anciennes poubelles

La Ville propose aux citoyens de donner une nouvelle vocation à leur poubelle, par exemple en l’utilisant comme récupérateur d’eau de pluie, composteur maison ou bac de rangement du garage.

Sinon, des points de dépôt sont prévus en avril 2021 pour les anciennes poubelles; les voici par secteur.

Secteur Est

Aréna Saint-François, samedi 10 avril, de 8 h à 17 h

Secteur Ouest

Parc Berthiaume-Du Tremblay, samedi 10 avril, de 8 h à 17 h