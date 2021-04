Le vaccin Johnson & Johnson sera suspendu aux États-Unis

L’Agence américaine des médicaments a annoncé que le vaccin Johnson & Johnson, administrés à plus de 6,8 millions de personnes aux États-Unis est responsable d’une mort liée à une thrombose sanguine. Une autre personne qui a, elle aussi, reçu le vaccin se trouve dans un état critique selon des informations rapportées par La Presse.

Le quotidien national indique que six personnes âgées entre 18 et 48 ans ont démontré des symptômes de cette problématique de santé dans les 6 à 13 jours après avoir reçu leur dose de ce vaccin. Par conséquent, les États-Unis demandent donc une pause dans l’administration de cette médication qui ne nécessite qu’une seule dose.

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention et la Food Drug Administration ont fait une déclaration commune. Les deux instances ont mentionné qu’elles enquêtent sur des caillots présents chez six femmes dans les jours suivant leur vaccination. En plus de la formation de caillots, on noterait chez elles une chute de leur niveau de plaquettes sanguines.

Dans la foulée de cette déclaration, les sites de vaccination de masse aux États-Unis ont décidé de suspendre prochainement l’utilisation de ce vaccin. Les deux autres vaccins, soit Pfizer et Moderna, ne sont pas concernés par cet arrêt.

Toute personne qui s’est fait vacciner aux États-Unis dans les trois dernières semaines et qui ressent des maux de tête intense, des douleurs abdominales, des douleurs aux jambes ou de l’essoufflement doit contacter son médecin de famille sans tarder.

Rappelons qu’en mars dernier, Santé Canada autorisait le vaccin Johnson & Johnson. Au moment d’écrire ces lignes, les gouvernements provinciaux et fédéraux ne s’étaient pas prononcés sur cet arrêt de Johnson & Johnson en sol américain et sur l’avenir de ce remède au Canada.