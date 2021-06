Reconnaissance d'un jeune amputé de Laval envers l'Association des Amputés de guerre

Cette année marque le 75e anniversaire du Service des plaques porte-clés de l’Association des Amputés de guerre et Antoine Doan, un jeune Lavallois, tenait à souligner sa reconnaissance envers ce service, qui permet de financer les nombreux programmes de l’organisme dont il fait partie.

Antoine, maintenant âgé de 23 ans, a une amputation congénitale à la jambe gauche. Dès son tout jeune âge, il a été inscrit au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre, qui offre à ses adhérents de l’aide financière ainsi que du soutien moral. Cela lui permet de participer à des séminaires régionaux où les Vainqueurs et leurs parents peuvent se renseigner sur les plus récentes innovations en matière de membres artificiels et d’aides techniques, apprendre à composer avec les taquineries et l’intimidation ainsi qu’échanger avec d’autres personnes amputées.

Pour Antoine, le 75e anniversaire est le moment idéal pour exprimer sa reconnaissance envers l’association, mais surtout envers tous ceux qui soutiennent cet organisme. « J’ai été inscrit à l’association à l’âge de 20 mois. Durant les séminaires organisés par l’association, j’ai pu rencontrer d’autres personnes amputées, ce qui a été bénéfique pour moi et m’a permis de mieux accepter mon amputation. Je n’étais plus le seul amputé! C’est grâce aux gens qui appuient l’association que j’ai pu recevoir une aide incroyable et aujourd’hui, je veux leur dire merci! », confie-t-il.

Plaques porte-clés

Le Service des plaques porte-clés a été créé en 1946 afin que les vétérans amputés qui revenaient au pays puissent non seulement travailler à des salaires compétitifs, mais aussi fournir un service utile à la population. Les fonds générés permettaient ainsi de financer les divers programmes de l'association.

Le Service des plaques porte-clés continue aujourd’hui à fournir de l’emploi à des personnes amputées ou ayant d’autres handicaps. Depuis sa création, il a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires.

C’est maintenant au tour d’Antoine d’offrir son soutien aux plus jeunes amputés et à leurs parents. Grâce à son attitude positive et à sa grande détermination, il est un modèle pour eux et perpétue la tradition de l’association : « les amputés s’entraident ».