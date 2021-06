Lancement d’un premier appel d’offres pour l’échangeur des autoroutes 440 et 15

L’appel d’offres qui permettra prochainement la réalisation de la première phase du projet de sécurisation et d’amélioration de la mobilité dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval, est en cours.

Cette première étape, qui consiste à ajouter une entrée sur l’autoroute 15, en direction nord, en provenance de la voie de desserte au sud des structures de l’autoroute 440, permettra d’améliorer la fluidité de la circulation sur ces axes routiers stratégiques situés en plein cœur de Laval.

Les travaux de construction associés à cette première intervention ont été confiés à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Rappelons que le projet de sécurisation et d’amélioration prévoit, dans une deuxième phase, la construction d’une bretelle aérienne menant des voies rapides de l’autoroute 440, en direction ouest, vers l’autoroute 15, en direction nord.

« La ville de Laval a un rôle important à jouer dans la relance économique du Québec. Je me réjouis, pour tous les citoyens et citoyennes, du lancement de la première phase des travaux qui aideront à accroître la sécurité du plus important carrefour autoroutier de ce territoire. Nos infrastructures routières seront cruciales au cours des prochaines années et notre gouvernement prend au sérieux leur entretien et leur sécurité », affirme Benoit Charette, ministre responsable de la région de Laval

« Tous les jours, des milliers de gens transitent par Laval pour se rendre à Montréal ou sur la couronne nord. Laval, c’est aussi une région en plein essor, dont l’activité économique connaît une progression soutenue depuis plusieurs années, ce qui contribue à en faire un important pôle d’attraction. Je ne peux que me réjouir de voir ce projet aller de l’avant, puisqu’il est réalisé au bénéfice de toute la population », souligne Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

Faits saillants