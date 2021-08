Le gouvernement du Canada investit 130 millions de dollars pour créer un réseau de parcs urbains nationaux

Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a lancé un nouveau programme visant à soutenir la création d’un réseau de parcs urbains nationaux.

Parcs Canada collaborera avec les municipalités, les provinces, les partenaires autochtones et les organismes de conservation, entre autres, afin de déterminer les possibilités de créer ou d’agrandir des parcs urbains nationaux dans des milieux urbains et périurbains partout au Canada. Le Programme des parcs urbains nationaux est la prochaine étape de l’évolution de Parcs Canada qui, depuis 110 ans, fournit aux Canadiennes et Canadiens un réseau de parcs nationaux, y compris le parc urbain national de la Rouge, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le Programme des parcs urbains nationaux contribuera à l’engagement du Canada de protéger la biodiversité et de conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des aires marines et côtières d’ici 2025, pour atteindre 30 p. 100 d’ici 2030. Et au-delà des cibles fixées, Parcs Canada est déterminé à s'attaquer à la perte rapide de la biodiversité à l’échelle mondiale, et la nature au Canada, dans nos centres urbains où elle est la plus à risque.

« Il y a plus d’un siècle, un réseau de parcs nationaux a été envisagé et nous franchissons aujourd’hui la prochaine étape logique en créant un réseau de parcs urbains nationaux. Accroître l’accès à la nature, et sa protection dans nos espaces urbains, est aussi crucial dans la lutte contre la perte de la biodiversité et le changement climatique. Elle soutient également un meilleur mieux-être mental et l’égalité dans les zones urbaines, où vit maintenant la majorité de la population canadienne. Le gouvernement du Canada est fier de travailler avec des partenaires pour créer un réseau de parcs urbains nationaux et faire en sorte que l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens aient accès à des espaces verts partout où ils vivent, travaillent et se divertissent. » - Jonathan Wilkinson, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Stratégie de restauration du sud

Le Programme des parcs urbains nationaux du Canada fait partie d’une plus vaste stratégie de restauration du sud qui comprend de l’infrastructure naturelle, la plantation d’arbres et la régénération de milieux humides, et est essentiel au combat pour endiguer la perte rapide de biodiversité. Ce programme sera appuyé par l’investissement historique de 2,3 milliards de dollars prévu dans le budget de 2021 dans le Patrimoine naturel du Canada afin de s’attaquer à la crise de la biodiversité, de protéger et de conserver la nature, et de créer des emplois dans le domaine de la conservation, comprenant plus particulièrement jusqu’à 130,9 millions de dollars attribués à ce programme.

Le réseau comprendra des aires gérées selon une gamme de modèles de gouvernance souples, notamment des lieux gérés par le gouvernement fédéral, des lieux gérés par des tiers et des modèles de partenariat.

Parcs Canada travaillera aussi étroitement avec des partenaires autochtones pour s’assurer que les parcs urbains nationaux se prêtent à l’intendance autochtone, font la promotion des voix et des histoires autochtones et offrent des possibilités de liens avec les terres et les eaux fondés sur des connaissances et des valeurs autochtones. Ces parcs seront facilement accessibles aux gens vivant dans les centres urbains et offriront des occasions de se rapprocher de la nature et de la culture locales, et d’apprendre à leur sujet.

En plus de la vallée Meewasin, Parcs Canada a signé des déclarations de collaboration avec les municipalités de Winnipeg (Manitoba), d’Halifax (Nouvelle-Écosse) et de Windsor (Ontario), et travaille avec d’autres pour déterminer des sites potentiels de parcs urbains à divers endroits, y compris la région métropolitaine d’Edmonton (Alberta), Colwood (Colombie-Britannique) et Montréal (Québec).

"La Ville de Montréal a investi des sommes records au cours des quatre dernières années pour acquérir, créer et protéger de nombreux espaces verts sur notre territoire et ainsi atteindre la cible de 10% de milieux naturels protégés. Grâce à l’aide du gouvernement fédéral, nous avons jeté les premiers jalons du plus grand parc urbain au Canada avec le Grand parc de l’Ouest. Nous saluons aujourd’hui ce nouvel engagement qui nous permettra de pousser plus loin cette vision commune pour faire de nos villes des milieux de vie plus verts et plus résilients." Valérie Plante, mairesse de Montréal

