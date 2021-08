Nouveaux horaires d'autobus dès demain pour la STL

La Société de transport de Laval (STL) tient à informer sa clientèle que de nouveaux horaires pour son réseau régulier seront en vigueur à compter du samedi 28 août prochain.

Afin d’être prête à accueillir les étudiants et les travailleurs et leur offrir plus de flexibilité, la STL a ajusté son offre de service à son réseau d’autobus et de taxis collectifs par rapport à l’horaire d’été. Ainsi, le service d’automne du réseau d’autobus est comparable au service offert avant la pandémie. La STL rappelle également qu’à l’occasion la fête du Travail, le 6 septembre prochain, l’horaire du dimanche sera en vigueur.

Les nouveaux horaires sont disponibles dès maintenant sur le site web de la STL au stlaval.ca

Un réseau de plus en plus accessible

Les lignes 45 et 46 s’ajouteront aux 17 lignes déjà accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui représentera plus de 40 % du réseau régulier de la STL. Rappelons que ces lignes sont desservies par des autobus munis d’une rampe à bascule à l’avant pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant.

Info mobilité REM : des changements à prévoir à compter du 23 août

Dans le cadre des mesures d’atténuation mises en place pendant les travaux du Réseau express métropolitain (REM), la STL met en service une nouvelle navette, la 713, au départ de la gare Sainte-Dorothée pour mieux desservir la clientèle de l’ouest de l’île. Cette navette express passera par le nouveau stationnement incitatif sur l’avenue des Bois pour poursuivre sa route sur le boulevard Chomedey en direction de la station de métro Côte-Vertu, qui sera rouverte à nouveau dès le 23 août.

Rappelons que les navettes 730 et 744 au départ de la gare Sainte-Dorothée demeurent en service avec quelques modifications de parcours et bonifications, tout comme les lignes de taxis collectifs (T26, T27 et T28) qui ont été déployées pour assurer la mobilité des clients de ce secteur concerné par les travaux du REM.

Prenez l’autobus pour 1 $ et contribuez à une bonne cause

Ayant pour mission d’encourager les Lavallois à opter pour le transport collectif lors de leurs déplacements, la STL organise depuis 2016 la Journée à 1 $. Cette année, celle-ci aura lieu le vendredi 17 septembre. Cette initiative a pour but d'inciter les Lavallois à prendre le transport en commun plutôt que l'auto solo afin de donner un répit à l'environnement et ainsi contribuer à améliorer la qualité de l'air.