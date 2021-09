La transformation du parc Dufresne s’amorce

Les travaux de réaménagement débutent au parc Dufresne et à la place Olier, situés dans le secteur du projet de revitalisation des abords de la station de métro Cartier.

Ils incluent la mise en place d’aires de jeux et de détente et d’un nouveau mobilier ainsi qu’une plantation importante d’arbustes et d’arbres.

Dès la prochaine saison estivale, les Lavallois pourront profiter du lieu, dont la transformation sera terminée.

L’accès à un espace vert propice aux activités familiales et aux rencontres avait été clairement identifié par les résidents du quartier et par d’autres participants lors d’une démarche de consultation axée sur l’avenir du parc Dufresne au cours de l’été 2018, lors de laquelle la RUI Pont-Viau avait déposé un mémoire sur une vision globale du parc.

« Dans la cadre de ses opérations de revitalisation, la Ville a pour priorité de consulter la population, et ce projet ne fait pas exception. Grâce à leur engagement et au partage de leurs idées, les Lavallois ont contribué à la planification du futur parc Dufresne qui correspond parfaitement à notre vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature puisqu’elle est bien ancrée dans l’esprit de la population et qu’elle répond à ses besoins », a indiqué Marc Demers, maire de Laval.

« Ma collègue Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers de l’urbanisme, et moi trouvons formidable la transformation de cet espace public qui mise sur les différents besoins des usagers. Ce lieu paisible alliant verdissement, détente et loisirs sera propice à accueillir toutes les générations. Et ce n’est qu’un début. Au fur et à mesure que le projet de revitalisation prendra forme aux alentours de la station Cartier, notre quartier se transformera en un milieu de vie à échelle humaine où tous auront la possibilité de s’épanouir », d'ajouter Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau.

Rappelons que le parc Dufresne et la rue adjacente, la place Olier, sont des endroits ciblés dans le cadre de la revitalisation des abords de la station de métro Cartier, qui a pour but de créer un milieu de vie complet, de mettre en valeur les parcs et les espaces publics, de faciliter l'accès aux transports en commun, de favoriser la mobilité active et de développer une offre de services de proximité.

Cet espace est actuellement constitué d’une aire gazonnée dépourvue d’aménagement et d’une zone d’asphalte désuète. Il a connu une première phase de travaux préparatoires à l’été 2020, soit l’enlèvement des anciennes piscines remblayées. Le 10 août dernier, un contrat de 3 148 999,99 $ (taxes incluses) a été octroyé à Réhabilitation Du O pour la réalisation des présents travaux d’aménagement, qui incluent la réhabilitation des services municipaux et d'un égout pluvial.

Photo de gauche à droite: Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau et Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers de l’urbanisme.