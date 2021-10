Réfection majeure des installations aquatiques dans deux parcs lavallois

Le conseil municipal a adjugé l’octroi de deux contrats, le 5 octobre, pour des travaux de construction et d’aménagement d’installations aquatiques aux parcs Berthiaume-Du Tremblay (Chomedey) et Prévost (Vimont).

En plus de donner accès à de nouvelles infrastructures modernes et adaptées, ces travaux n’entraîneront aucun bris de service pour les citoyens quant à la baignade l’été prochain.

« Ce sont des travaux majeurs qui permettent d’équiper le quartier d’infrastructures de qualité et aux normes ainsi que de bonifier l’offre aquatique. Il faut saluer le travail des professionnels de la Ville qui réalisent ces projets en préservant le couvert végétal existant, sans aucun bris de service pour la population. Avec les étés chauds que nous connaissons, l’accès à ces infrastructures améliore la qualité de vie des résidents », a indiqué Marc Demers, le maire de Laval.

Bâtiment d’accueil, piscine et jeux d’eau au parc Berthiaume-Du Tremblay

Un contrat a été octroyé à Devcor (1994) pour la construction de nouvelles infrastructures et le réaménagement spatial d’une portion du parc. Ces travaux permettront le remplacement des infrastructures désuètes et le déplacement des installations aquatiques vers la partie haute du parc, palliant ainsi les problèmes d’inondations récurrentes de celles-ci.

Sont prévus au contrat :

Bâtiment d’accueil quatre saisons et accessible universellement avec vestiaires sportifs et familiaux;

Nouvelle piscine accessible universellement avec entrée plage;

Jeux d’eau;

Terrasse de bois ombragée;

Création d’une butte de glisse pour l’hiver;

Réaménagement des sentiers pour en assurer l’accessibilité pour tous.

Le concept de la nouvelle piscine tient compte du couvert végétal existant, et les nombreux arbres matures, une richesse du site, seront préservés. Le début des travaux est prévu dès cet automne, et les nouvelles installations aquatiques seront fonctionnelles à l’été 2023.

Bâtiment d’accueil, piscine et jeux d’eau au parc Prévost

Hulix Construction a décroché un contrat pour la réalisation d’un chalet, d’une piscine et de jeux d’eau. Ces nouvelles installations aquatiques seront construites sur le site du petit terrain de baseball. Elles viennent remplacer les infrastructures actuelles, qui ont atteint un grand niveau de vétusté.

Sont prévus au contrat :

Nouveau bâtiment d’accueil accessible universellement avec trois vestiaires dont un familial, installations sanitaires aussi accessibles depuis le parc, locaux de rangement;

Piscine accessible universellement avec entrée plage. Également, sur le site : quatre couloirs de nage, une glissade, mobilier permanent (chaises longues et bancs), éclairage permettant de prolonger l’ouverture en soirée lors des périodes caniculaires.

Jeux d’eau avec mobilier permanent inclusif et abris solaires.

Les travaux doivent débuter dans les prochains mois et se termineront avant la saison estivale 2023.