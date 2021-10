Portes ouvertes virtuelles du Collège Montmorency le 9 novembre

Pour une troisième édition consécutive, le Collège Montmorency tiendra ses portes ouvertes en mode virtuel, le 9 novembre 2021, de 18 h à 21 h au www.cmontmorency.qc.ca/portesouvertes.

Le seul cégep public à Laval invite les élèves de cinquième secondaire ainsi que les adultes, qui ont l’intention de faire une demande d’admission au Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) pour la session d’automne 2022 à participer en grand nombre.

Pendant la soirée, il sera possible de poser des questions et de discuter en direct avec :

• des professeurs des 28 programmes d’études du secteur régulier et de la formation générale (français, anglais, philosophie, éducation physique et cours complémentaires);

• des membres de l’équipe de la formation continue (attestations d’études collégiales (AÉC) ou perfectionnements courts);

• une variété de professionnels (vie étudiante, Fondation du Collège Montmorency (bourses d’études), centres d’aide et tutorat par les pairs, équipes sportives Nomades, alternance travail-études, prêts et bourses, bibliothèque, ACCÈS psychosocial, Centre de prévention et d’intervention, Espace collaboratif de ressources pour l’apprentissage numérique (ECRAN), Service d’aide à l’apprentissage, etc.);

• quelques étudiants actuels.

Également, si vous voulez obtenir des clarifications à propos de l’admission au cégep, des aides pédagogiques individuelles seront disponibles pour répondre aux questions concernant la moyenne générale au secondaire, le choix de cours, les préalables à un programme d’études, etc. Les futurs étudiants ayant besoin d’être orientés dans leur choix de programme d’études en fonction de la carrière à laquelle ils aspirent (renseignements sur l’université, cote R, occasions d’emplois à la fin des études, etc.) peuvent, quant à eux, consulter l’un des conseillers d’orientation du Collège.

Avantages des portes ouvertes virtuelles

La tenue de portes ouvertes 100% virtuelles permet au Collège de rejoindre un plus large public qu’avec un événement en présentiel. Tant les lavallois, les gens de la grande région métropolitaine que ceux en régions éloignées ou outre-mer peuvent y participer.

De plus, les visiteurs peuvent y assister dans le confort de leur demeure sans se soucier de la circulation automobile et des intempéries. Ils ont aussi la possibilité de se renseigner sur plusieurs programmes et services sans craindre de manquer de temps.

Visitez le www.cmontmorency.qc.ca/portesouvertes, pour en savoir plus, s’inscrire à l’événement et obtenir un lien de connexion à la plateforme événementielle.