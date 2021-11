La Société de transport de Laval récompensé pour son organisation

La Société de transport de Laval (STL) a reçu le Prix Canada pour l’Excellence - Platine, jeudi dernier, soit la plus importante reconnaissance au pays en matière d’excellence organisationnelle.

Cette distinction met en lumière la culture d’amélioration continue qui mobilise toutes les équipes au sein de la STL en se distinguant dans la catégorie Excellence, innovation et mieux-être. C'est le deuxième prix en deux ans que reçoit la STL en reconnaissance de la qualité de sa gestion et de sa performance globale. Ce prix d’Excellence Canada fait suite au Prix performance Québec, la plus haute distinction en la matière, remis par le gouvernement du Québec en 2019.

Le directeur général de la Société de transport de Laval, Guy Picard, en présence du président du conseil d’administration, Éric Morasse, se sont vus remettre ce prix le 4 novembre dernier, à l’occasion du Sommet de l’excellence du rendement 2021 et du gala de remise des Prix Canada pour l’Excellence.

« C’est un réel plaisir pour nous de constater que notre volonté d’évolution et d’amélioration continue a été reconnue et que nous recevons aujourd’hui ce prestigieux prix. Une gestion rigoureuse et performante est exercée dans l’ensemble de l’organisation et nous sommes fiers de récolter le fruit de ces efforts aujourd’hui », a affirmé Éric Morasse.

« Nous croyons en la force du nous. Être à la barre d’une organisation aussi innovante et tournée vers l’excellence représente pour moi une grande fierté. La STL ne serait pas ce qu’elle est sans l’apport de ses quelque 1 100 employés et de ses 9 dirigeants au conseil d’administration, qui ont cette passion commune de voir grand et de travailler pour le bien commun », d'ajouter Guy Picard.