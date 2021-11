De nouveaux assouplissements s'appliquent dès aujourd'hui

En ce lundi 15 novembre, de nouveaux allègements des mesures sanitaires sont mis en place. Les amateurs de danse et de karaoké peuvent désormais chanter et danser dans les bars ou les restaurants du Québec.

Ces assouplissements avaient été annoncés au début du mois par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Évidemment, puisque la pandémie n'est tout de même pas terminée, ces activités peuvent se faire sous condition de porter un masque, de se tenir à deux mètres les uns des autres ou derrière une cloison.

À partir d'aujourd'hui les restaurateurs ne sont plus obligés de tenir un registre. Cependant cette mesure reste en place pour les visites en résidence privée pour aînés.

Notons également quelques autres allègements:

- le port du masque n'est plus obligatoire en classe dans les écoles secondaires,

- la consigne de privilégier le télétravail a été levée,

- les activités sportives et récréatives extérieures peuvent fonctionner à pleine capacité,

- et tous les participants à des rassemblements publics peuvent maintenant rester debout, ne pas avoir de place assise ou assignée et danser.

