Budget participatif: les citoyens invités à soumettre leurs idées

Les citoyens lavallois de tous âges sont invités à soumettre leurs idées d’initiatives pouvant améliorer la qualité de vie dans leur quartier dans le cadre du budget participatif.

Ce projet pilote annoncé en août dernier permet aux Lavallois de décider de la façon dont une partie du budget de la Ville est dépensée afin de mettre en œuvre de nouveaux projets qui mettent à profit l’intelligence collective de la communauté. Le tout est rendu possible grâce à 600 000 $ de surplus budgétaire.

« Avec cet outil de participation citoyenne, les Lavallois sont directement engagés dans la prise de décision des projets qui seront réalisés près de chez eux. Ils ont la possibilité d’influencer ce qui se dessinera sur le territoire et de se réapproprier l’espace public. Nous sommes convaincus que la connaissance des milieux de vie des citoyens donnera suite à des idées créatives et inspirantes. J’estime que cela permettra à la population de se sentir plus concernée par les décisions que nous prenons pour elle et, désormais, avec elle », a déclaré Stéphane Boyer, maire de Laval.

La collecte d’idées

Pour soumettre une idée, deux façons de faire sont possibles :

- Remplir un court formulaire en ligne entre le 18 novembre 2021 et le 30 janvier 2022;

- S’inscrire et participer aux ateliers virtuels d’idéation les 18, 24 et 26 janvier 2022.

Rappel des critères

Les projets qui seront réalisés dans le cadre de cette démarche devront viser à soutenir la relance sociale à échelle humaine et respecter certains critères.

Ils doivent entre autres être inclus dans les compétences municipales, se situer sur le domaine public ou sur une propriété de la Ville, être d'une valeur de 10 000 $ à 150 000 $ et s'inscrire en cohérence avec les plans, les politiques et les programmes de la Municipalité.

Les projets ne doivent pas être en cours de planification ou de réalisation et doivent pouvoir être amorcés dans un délai de deux ans.

La suite de la démarche

La Ville analysera les idées reçues tout en évaluant leur faisabilité technique, règlementaire et financière. Divers ateliers de développement de projet permettront ensuite à la population de bonifier les projets à l’hiver 2022, et une liste des projets retenus sera soumise au vote des Lavallois en avril 2022.

Finalement, la Ville de Laval démarrera la planification ou la réalisation des projets priorisés par la population dans les deux ans suivant l’annonce des projets lauréats, en impliquant les citoyens lorsque possible.

Les citoyens lavallois qui souhaitent soumettre une idée doivent le faire avant le 30 janvier.