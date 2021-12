L’échangeur Val-des-Brises est maintenant en service

Les premiers usagers ont pu emprunter l’échangeur Val-des-Brises, situé entre l’autoroute 19 et la route 125 (boulevard Pie-IX) ce vendredi 3 décembre en fin d’après-midi.

Le nouveau lien routier surplombant l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), un investissement de 25 M$ de la part de la Ville de Laval, est mis en service près de six mois plus tôt que prévu.

Ce projet, qui vient répondre aux demandes des citoyens, permettra de réduire la circulation dans les secteurs avoisinants.

Entamés en août 2020, les travaux comprenaient la construction d’un nouveau pont d'étagement au-dessus de l’autoroute 440 ainsi que le réaménagement des rues avoisinantes et des bretelles d’accès des dessertes de l'autoroute 440 en direction est. Le boulevard Robert-Bourassa, au nord, est relié désormais à la rue Gaumont, au sud, via le nouveau boulevard Michel-Ange. Des travaux de paysagement viendront compléter l’ensemble dès le printemps 2022.

« Ce lien, devenu essentiel entre le nord et le sud de l’île, apaisera la circulation de transit sur les rues du secteur Val-des-Brises en plus d’améliorer la mobilité des Lavallois, notamment en offrant un meilleur accès aux pôles d’emplois et commerciaux. Il s’agit aussi d’une barrière physique de moins pour la mobilité active puisque des aménagements cyclables et piétonniers ont été intégrés au projet », de signifier Stéphane Boyer, maire de Laval.

Le pont d’étagement surplombant une voie autoroutière provinciale, les travaux ont été réalisés et supervisés par le ministère des Transports pour le compte de la Ville de Laval.

L’échangeur en résumé

Investissement de 25 M$

16 mois de travaux

Deux voies de 3,5 m dans chacune des directions

Un trottoir en béton de 1,5 m dans les deux directions

Une piste cyclable en enrobé bitumineux de 1,7 m dans les deux directions

Une piste multifonctionnelle de 2 m dans chaque direction sur la rue Gaumont et le prolongement des trottoirs sur le boulevard Robert-Bourassa aux approches de l’échangeur

Un mail central de 1,5 m de largeur

Un encadrement paysager durable qui s’intégrera au milieu

Sur la photo (de gauche à droite) : Farid Rahli, ing., chargé de projets - Surveillance des travaux, Ingénierie, Ville de Laval, Stéphane Boyer, maire de Laval, François Nadai, ing., chef de division exécution de projets, Ingénierie, Ville de Laval, Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et Carl Denis, ing., responsable du projet, ministère des Transports du Québec.