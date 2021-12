L’auteur Pierre Brassard à Laval ce samedi 11 décembre

L’auteur d’Oratorio Pierre Brassard, sera présent pour une séance de dédicaces à la Librairie Martin de Laval ce samedi 11 décembre.

Natif d’Alma dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean au Québec, Pierre Brassard explore les idéologies politiques, l’emprise sectaire, le vivre-ensemble, les utopies, les dystopies, les nouvelles religions, les spiritualités alternatives avec les thèmes de l’ésotérisme, du religieux en confluence avec la littérature, l’art et la culture occidentale moderne.

« Le temps des Fêtes approche. Ceux et celles qui n’ont pas eu le temps de se procurer mon roman Oratorio peuvent encore le faire et venir à ma rencontre dans cette belle librairie de Laval qu’il faut absolument encourager. Comme Lavallois, faites-vous plaisir ou faites plaisir à un ou une amie en vous procurant un roman d’anticipation qui fait voyager à la fois dans le passé et l’avenir du Québec », a-t-il indiqué par voie de communiqué de presse.

Veuillez noter que M. Brassard aura en sa possession une lettre inédite de l’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa qui fait partie à la fois de l’histoire du Québec et du roman d’anticipation.

La séance se tient de 13 h à 16 h.