La mobilité internationale au service des entreprises lavalloises

L’entreprise lavalloise Latélec Interconnexion, filiale canadienne de Latécoère, spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles avioniques, harnais électriques et panneaux de contrôle pour poste de pilotage, a pu compter sur l’expertise du Service du développement économique de la Ville de Laval pour l’accompagner dans les procédures de transfert d’une dizaine de travailleurs.



En effet, à la suite de contrats obtenus, Latélec Interconnexion s’est tournée vers ses bureaux de France et d’Allemagne pour combler un manque de main-d’œuvre spécialisée, soutenir les efforts de production au Québec et assurer un transfert de connaissances vers les équipes d’ici. C’est dans ce contexte que Claudie Pronovost, conseillère en mobilité internationale, a été sollicitée pour aider l’entreprise à obtenir des permis de travail.



« C’est un actif très précieux de pouvoir compter sur le service de mobilité internationale et nous en sommes très fiers. Bonifier l’immigration économique grâce à des talents diversifiés et recherchés est une excellente façon de favoriser l’arrimage entre la main-d’œuvre et les besoins des entreprises », affirme le maire de Laval, Marc Demers.



« L’assistance apportée par Madame Pronovost a été précieuse pour nous. Nous avons ainsi bénéficié de ses conseils et avons été bien accompagnés tout au long du processus des demandes de permis de travail. Nos employés européens ont pu se joindre à ceux de notre équipe lavalloise et ainsi dynamiser notre environnement de travail dans son ensemble », ajoute Dimitri Gauthier-Arapoglou, directeur général, division canadienne, Latélec Interconnexion.



Le service de la mobilité internationale accompagne les entreprises dans les procédures d’immigration, le transfert de travailleurs, l’intégration des candidats et leur famille à leur nouveau milieu de vie, les demandes de subventions et d’aides gouvernementales et la compréhension des mesures fiscales. Ainsi, les travailleurs qualifiés issus de la mobilité internationale permettent notamment aux entreprises de consolider leurs activités de recherche et développement, de se positionner dans des niches de marché à fort potentiel de croissance et d’accélérer le développement de leur marché à l’international.