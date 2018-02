Quelque 160 commerçants lavallois, représentants de l’industrie du commerce de détail, gens d’affaires et autres grands acteurs et partenaires économiques, tant régionaux que nationaux, ont participé à la première édition du Forum innovation commerce de Laval, qui s’est tenue sous le thème du virage numérique.

Ce forum marque le premier jalon de la démarche entreprise par la Ville de Laval. L’événement est une initiative conjointe de la Ville de Laval et du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), avec le soutien du ministère de l'Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), d’Investissement Québec, de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), du Collège Montmorency, de Cominar et de RBC Groupe financier.

« L’industrie du commerce de gros et de détail est un secteur clé de notre économie et représente plus du quart des emplois de la région de Laval, a souligné David De Cotis, maire suppléant, vice-président du comité exécutif, responsable des dossiers économiques et conseiller municipal du district de Saint-Bruno. Pour faire face à la révolution numérique, en tirer profits et bénéfices, nous devons impérativement renouveler nos façons de faire. Nous sommes conscients du défi qui nous attend, et nous croyons tout autant aux capacités d’adaptation et d’innovation des acteurs lavallois du secteur du commerce. La mobilisation de tous les partenaires du Forum contribuera à en assurer la réussite. »

Dans ce contexte, les représentants de la Ville de Laval ont pu faire part aux participants de ses orientations et des gestes qu’elle entend poser pour favoriser la consolidation et l’essor du commerce sur le territoire, notamment la mise en place d’un commissariat spécialisé qui aura pour mandat de fournir un soutien stratégique aux commerçants et de mobiliser les partenaires régionaux. À cet effet, un comité consultatif formé d’importants acteurs de la communauté d’affaires lavalloise a été mis en place.

Pour sa part, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) a pu présenter aux marchands lavallois présents toutes les informations concernant le programme Virage numérique des détaillants québécois. Ce projet vise à offrir un accompagnement personnalisé à 1 325 détaillants sur une période de quatre ans. Les outils implantés dans le cadre du virage numérique des détaillants ont pour objectif de permettre la mise en œuvre de stratégies numériques chez les marchands qui comptent de 10 à 50 employés, et ce, afin de répondre aux nouvelles exigences de l’économie numérique.

Du soutien concret pour les commerçantsCette demi-journée d’information et de réseautage a aussi permis de mettre en valeur les programmes et services mis en place par les partenaires régionaux et nationaux afin de mieux outiller les détaillants, et de faciliter leur passage au numérique. De nouvelles formations en commerce électronique, par exemple, seront offertes par le Collège Montmorency, en partenariat avec le CQCD.

Les commerçants pourront également avoir accès à un nouveau crédit d’impôt du gouvernement du Québec pour l’intégration et l’achat d’équipements technologiques, ainsi qu’à d’autres types de soutien et d’accompagnement, dans le cadre de différents programmes offerts par les partenaires.

Les participants ont de plus profité d’une séance de réseautage express, en groupe, avec des conseillers spécialisés en transformation numérique du CQCD. Ils ont aussi bénéficié des conseils de trois détaillants, dont deux Lavallois, qui ont témoigné de l’importance de prendre le virage numérique pour assurer la rentabilité et l’avenir de leur entreprise.

Le CQCD s’est dit fort satisfait par la tenue de l’événement et souhaite ainsi inspirer les détaillants lavallois, comme ceux de tout le Québec. « Les détaillants québécois ont la possibilité d’exporter leur savoir‐faire et leur ingéniosité partout sur la planète, a déclaré Léopold Turgeon, président-directeur général de l’organisme. Pour y arriver, les modalités gagnantes doivent être réunies. La journée d’aujourd’hui est un premier pas en ce sens. »

