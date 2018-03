Une PME lavalloise requalifiée comme l’une des entreprises « Les Mieux gérées » au Canada!

MMC Packaging, spécialiste mondial des machines d’automatisation pour l’industrie du bouchon, figure au palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada en raison de ses pratiques d’affaires exceptionnelles. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2018 distingue les sociétés qui font preuve de stratégie, de compétence et d’engagement pour atteindre une croissance durable.



C’est tout un honneur pour MMC Packaging d'être reconnue par le programme « Les Mieux gérées » pour une deuxième année. «Ce prix est une reconnaissance de notre capacité d’adaptation sur un marché en pleine évolution, comparable à celle des meilleures entreprises du pays sur le plan du développement des produits, du développement des affaires, et du développement de l’excellence organisationnelle. Je considère que notre succès est dû à l’engagement et aux efforts de tous les salariés. Je suis très fier de notre équipe », a déclaré Philippe McNally, Président.



« Il ne s’agit pas seulement du rendement financier », a affirmé Peter Brown, associé, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Les ingrédients du succès comprennent aussi le rendement d’affaires et une croissance soutenue. Cela requiert de la détermination et de l’engagement de la part de toute l’organisation. »



Depuis sa création en 1991, MMC packaging développe des technologies manufacturières avec une forte orientation vers l’innovation, et exporte vers une quarantaine de localisations, notamment aux États-Unis, en Amérique latine, et en Europe. MMC Packaging est spécialisée dans le développement d’équipements d’automatisation de procédés de post-moulage pour l’industrie du bouchon, et tout particulièrement dans le développement de machines pour le jointage, l’assemblage, le découpage, le pliage, la fermeture, et l’inspection des bouchons en plastique ou en métal. Le cœur de métier de MMC Packaging, c’est la conception, la fabrication, la mise au point, l’installation, et la mise en service de ces équipements, auquel s’ajoute une gamme de services incluant le soutien technique et la formation.



La vision d'entreprise de MMC Packaging est «d'être un partenaire distinctif de technologies innovantes». Au cours des deux dernières années, MMC a investi dans la recherche et le développement d'équipements à grande vitesse pour le marché des boissons. Le saut technologique que MMC a accompli avec sa «machine à haute vitesse de découpe et de pliage de bande d’inviolabilité de bouchons» a hautement été apprécié par les clients. Notre clientèle acquiert ainsi une pièce d'équipement robuste et fiable avec des caractéristiques distinctives. Quelles sont les caractéristiques distinctives? Disons simplement qu'il y a un «brevet en attente» bien mérité.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 25e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux qui permet d’évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.



« Les sociétés bien gérées sont importantes pour la santé économique de notre pays. Elles sont des modèles qui aident toutes les entreprises canadiennes à mieux réussir », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada.

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées en 2018 seront mises à l’honneur à l’occasion du gala annuel des sociétés les mieux gérées au Canada qui aura lieu à Toronto le 11 avril 2018. Le même jour, le symposium des Mieux gérées abordera les grandes questions d’affaires à la base de la réussite des dirigeants d’entreprise actuels.