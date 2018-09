comment créer une vidéo corporative efficace?

La communication sur le web a largement fait ses preuves, notamment grâce aux médias sociaux. Parmi les supports publicitaires utilisés, on retrouve les vidéos corporatives, une solution efficace qui permet de gagner en visibilité.

La vidéo est une façon d’interagir avec son public cible, tout en lui faisant passer des messages. Entreprendre la production d’une vidéo peut paraître intimidant, alors pour vous rassurer, voici 5 points pour mener à bien la production de votre vidéo corporative.

1- Planifier le projet de production

La planification est la clé de la réussite de n’importe quel projet, il est donc évident que la production d’une vidéo corporative n’échappe pas à la règle. Si vous ne disposez ni du matériel ni des compétences nécessaires pour réaliser ce type de projet, alors il faudra certainement faire appel à un professionnel qui vous aidera dans la planification et la réalisation du projet de production.

Une des premières choses à faire serait de déterminer le but de la vidéo et le message à faire passer. Veillez également à déterminer avec précision le public à atteindre ainsi que le budget qui sera alloué à la production et à la diffusion de la vidéo corporative.

Préparer un plan bien pensé vous évitera de négliger certains aspects relatifs au projet. Ceci permet de le structurer de manière adéquate afin de ne rien laisser au hasard. La planification comporte une démarche de réflexion créative qui vise à trouver des idées, alors n’hésitez pas à faire participer vos employés pour trouver d’éventuelles idées créatives et inédites.

2- Définir le but de la vidéo

Concevoir une vidéo peut être une excellente idée, mais encore faut-il savoir où se diriger. Il faut savoir qu’une vidéo corporative peut être utilisée pour atteindre une multitude d’objectifs. Certaines sont utilisées pour accroître la notoriété de la marque, d’autres pour faire connaître de nouveaux produits ou les opportunités de carrière au sein de l’entreprise. Dans un souci de clarification, il est généralement conseillé de faire en sorte que chaque vidéo ne comporte qu’un seul objectif.

Une fois l’objectif fixé, un véritable travail de recherche et de rédaction sera entamé pour déterminer les messages à faire passer. À titre d’exemple, et si le but de votre vidéo est de faire connaître les opportunités de carrière au sein de la compagnie, une idée serait de recueillir les témoignages de vos employés face caméra. Cette démarche vise à donner un aspect davantage réel et concret qui aidera à valoriser votre entreprise.

3- Veiller à impliquer son audience

Que votre vidéo soit réalisée par un professionnel ou par un membre de votre équipe, vous constaterez assez vite que la réalisation d’une seule vidéo peut prendre des heures de travail en planification, réalisation et montage. De plus, diffuser une vidéo dans le cadre d’une campagne de médias sociaux coûte cher, alors quand la vidéo est prête à être diffusée, on attend avec impatience d’atteindre les objectifs fixés.

Une vidéo efficace est une vidéo qui va toucher, se démarquer et interpeller l’audience. Elle ne doit en aucun cas passer inaperçue. Si votre public partage, commente et like la vidéo, alors vous avez réussi à intéresser et à impliquer votre audience. Une autre idée serait d’impliquer le public en amont, grâce à une méthode visant à inciter les clients à participer à la création de la vidéo, ce qui peut grandement favoriser le partage de contenu.

4- Privilégier la qualité

On peut vite se faire prendre au jeu dans le processus créatif de création d’une vidéo corporative. Les idées vont fuser dans l’équipe, mais comme chaque vidéo ne doit comporter qu’un seul objectif principal, on peut être tenté d’en réaliser plusieurs.

Méfiez-vous, car la production d’une vidéo est un processus long et fastidieux, qui requiert un certain budget. Concevoir une multitude de vidéos dont la qualité est médiocre est un très mauvais point pour votre image de marque. En privilégiant la quantité au détriment de la qualité, vous avez toutes les chances de faire échouer le projet.

D’un autre côté, si vous n’avez pas les compétences d’un vidéaste, alors faites appel à un professionnel expérimenté. Celui-ci aura l’expertise et une bonne connaissance technique en réalisation vidéo. Embaucher un professionnel pour la réalisation des premières vidéos c’est aussi l’assurance de ne pas perdre son temps et son argent dans un projet qui ne sera pas crédible aux yeux du public.

5- Diffuser la vidéo

Une fois la production vidéo terminée, le travail n’est pas pour autant achevé. Et pour cause, il est temps de rentrer dans la phase critique du projet, l’étape de diffusion. Après avoir hébergé votre vidéo corporative sur YouTube, il faudra la partager sur un maximum de plateformes. Pensez également aux campagnes vidéo payantes sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, qui sont un très bon moyen d’amplifier le partage des vidéos pour toucher un maximum d’audience. Sachez enfin que la promotion et la distribution de votre vidéo sont tout aussi importantes que le processus de production en lui-même.

