Réseau Sélection devient Groupe Sélection

Dans l’objectif de mieux représenter la structure d’intégration verticale qui le distingue, Réseau Sélection annonce aujourd’hui qu’il devient Groupe Sélection. Dans la foulée de cette annonce, l’entreprise procède également à une légère modification de son logo.

Ces changements s’opèrent aussi dans l’optique de réaliser les orientations stratégiques de l’entreprise qui, à l’aube de son 30 e anniversaire, voit son expansion hors Québec se concrétiser.

Un nouveau nom qui reflète mieux la stratégie d’affaires innovante

La référence au mot « groupe » reflète l’intégration verticale de l’entreprise ainsi que l’ensemble de ses unités d’affaires. Dès ses débuts en 1989, Groupe Sélection a mis en place une structure unique d’intégration verticale et a créé une entreprise de construction pour concevoir ses complexes immobiliers, une stratégie qui s’est avérée fort avantageuse.

Ce nouveau nom permet donc à Groupe Sélection de mettre cette distinction de l’avant et de se différencier de ses concurrents au Québec. Ce changement devrait aussi faciliter sa pénétration des marchés anglophones.

Le logo de Groupe Sélection recevra une touche argentée afin de le distinguer du logo de Sélection Retraite, sans toutefois trop s’en éloigner puisque cette marque est au cœur de ses activités d’affaires.

Réorganisation dans la division immobilière

Pour leur part, les différentes marques de la division immobilière de l’entreprise demeureront Sélection Retraite, pour les 55 ans et plus ; Fridöm, appartements boutiques, REZ pour répondre aux nouveaux besoins éclectiques des familles modernes ; et Yimby, conçu par et pour les milléniaux. Le logo de la marque Fridöm a été modifié pour recevoir une touche plus luxueuse. La marque Kubica cesse d’exister et est englobée dans REZ. Ainsi, REZ devient une marque et ne sera plus une division du Groupe Sélection.