Une entreprise lavalloise parmi les lauréats nationaux au gala MercadOr Québec

Hier avait lieu, à Laval, la première édition du gala MercadOr Québec récompensant le succès d’entreprises exportatrices des quatre coins du Québec. La Ville de Laval est particulièrement fière d’annoncer qu’une entreprise lavalloise s’est distinguée lors de cette soirée.

L’entreprise manufacturière Tornatech, dont le nouveau siège social vient d’être inauguré à Laval, a remporté un MercadOr dans la catégorie Implantation à l’étranger, parmi les gagnants régionaux de 20 régions du Québec.

Tornatech s’est démarqué par sa capacité d’adaptation en réussissant à s’implanter sur de nouveaux marchés au cours des dernières années, tout en conservant une croissance soutenue de ses ventes. Aussi, une mention spéciale pour l’entreprise PEGA Medical, l’une des finalistes dans la catégorie Diversification de marchés.

Sur la photo : Margarita Motta, directrice – Développement des marchés extérieurs, Québec International, Bruno Goupil, président de Tornatech et son équipe, Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau et responsable des dossiers économiques, Ville de Laval