5 applis pour un monde plus sain

Les jeunes start-up rivalisent d’ingéniosité et de talent dans la mise au point d’applications digitales pour améliorer la vie quotidienne, que ce soit au bureau ou à la maison. Simples, pratiques, accessibles partout, quelles applis choisir pour mieux vivre ?

1.Habitbull, de meilleures habitudes de vie

Cette application vous permet d’observer de meilleures habitudes de vie. Vous voulez arrêter de fumer, vous mettre au sport, manger plus équilibré, penser à boire davantage d’eau ? Il suffit de programmer une habitude et de suivre votre progression en transmettant chaque jour de vos nouvelles. Vous serez rappelé à l’ordre en cas de défaillance, motivé par des citations inspirantes ou des images et comptabiliserez vos succès.

La programmation est flexible, elle peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle.

2.Myfitnesspal, des repas plus sains

Myfitnesspal propose une base de données d’aliments utiles pour contrôler leur apport nutritif. Vous notez ce que vous mangez et quelle activité physique vous pratiquez pour obtenir votre bilan calorique. Plutôt pratique lorsqu’on se lance dans un régime amaigrissant ou que l’on souhaite conserver son poids de forme !

En plus, la plateforme rassemble toute une communauté avec qui échanger des conseils et des recettes. C’est très convivial ! Attention, l’appli n’existe qu’en anglais.

3.Recyc-Quebec, un petit coup de pouce pour la planète

On ne sait pas toujours quoi faire de ses déchets. Pour apprendre à reconnaître les matières et les jeter dans les bons bacs de collecte pour le recyclage, l’appli recense 800 produits, 1300 localités et 6000 points de dépôt géolocalisés. De quoi fournir des réponses aux questions que l’on se pose ! Elle fournit également de nombreux conseils. Pour votre laveuse ou votre réfrigérateur par exemple, pensez à demander une réparation d’électroménager à Montréal avant de jeter. Vous diminuerez votre empreinte carbone.

4.Water Use Calculator, pour réduire vos consommations d’énergie

L’appli est très pratique pour connaître vos consommations d’électricité lorsque vous prenez un bain chaud, lancez une lessive ou nettoyez votre vaisselle. En fonction des données saisies, elle vous donne des tas de conseils pour économiser l’énergie.

5.Goodplanet, pour éduquer vos enfants au développement durable

Très pédagogique, cette appli permet de suivre en temps réel les évolutions de la planète. Un compteur vous indique l’état de la déforestation, l’évolution du changement climatique ou de la population sur Terre. Elle donne aussi des informations sur l’actualité du développement durable.