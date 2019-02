La Prétentieuse honorée par deux nominations au concours Dunamis 2019

La Prétentieuse se réjouit d’être en lice au concours entrepreneurial Dunamis dans les catégories Commerce de détail et Développement durable. L’entreprise lavalloise, fondée en 2012 par la femme d’affaires Jennifer Vary, une artisane créative et mère de huit enfants, démontre ainsi que son orientation résolument respectueuse de l’environnement contribue à son succès.



L’entrepreneure est ravie que les efforts de son entreprise soient reconnus en termes de développement durable; que ce soit dans le choix de ses ingrédients, des contenants ou du matériel d’expédition, La Prétentieuse a toujours en tête de réduire son impact environnemental.

« Notre clientèle est très conscientisée et souhaite adhérer aux mouvements zéro déchet et d’achat local; je suis honorée que la Chambre de commerce et d’industrie de Laval remarque aussi nos pratiques écoresponsables. »

Une gestionnaire qui s’engage sur tous les fronts

De fines stratégies et beaucoup d’énergie ont été investies dans les dernières années afin de positionner avantageusement la marque La Prétentieuse au sein de son secteur d’activité. Afin de bâtir la crédibilité de l’entreprise, ses produits ont été soumis à différents médias, ambassadrices et concours respectés par la communauté, où ils ont été salués pour leur qualité.

La satisfaction de sa clientèle étant au cœur de toutes ses initiatives, la cheffe d’entreprise a aussi modernisé son site web et sa boutique en ligne afin de peaufiner son image de marque et améliorer la convivialité de l’expérience d’achat personnalisé.

« J’accompagne souvent mes clientes – en ligne et souvent en temps réel! – dans leurs choix, je crois que ce contact humain crée un lien de confiance et une relation à long terme avec ma clientèle. »

Madame Vary est enchantée de cette nomination Commerce de détail qui souligne ses initiatives entrepreneuriales, et aborde les défis de 2019 avec enthousiasme : « Gérer une entreprise de petite taille représente parfois un défi lorsqu'il s'agit de réaliser des investissements importants, mais c’est un avantage indéniable lorsque cela nous permet de rapidement modifier nos pratiques. »

À propos du concours Dunamis 2019

Le Concours Dunamis est un concours annuel organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, qui a pour objectif de souligner, mettre en valeur, et surtout, encourager les entreprises de Laval. La catégorie Commerce de détail célèbre la performance exceptionnelle de la gestion des entreprises sélectionnées.

Quant à la catégorie Développement durable, elle rend hommage aux entreprises ayant élaboré des initiatives visant à diminuer les impacts négatifs sur l’environnement, et pour lesquelles elles ont obtenu des résultats significatifs. Les gagnants du concours seront annoncés lors du Gala Dunamis le 11 avril 2019.