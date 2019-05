Dévoilement des lauréats de la 21e édition du Défi OSEntreprendre Laval

C’est devant près de 500 personnes du milieu scolaire et des affaires que la Ville de Laval, à titre de responsable régional, a dévoilé les lauréats de cette 21e édition du Défi OSEntreprendre. Animé par le comédien et entrepreneur Hugo Dubé, l’événement avait lieu au Cabaret de l’Avenir, un lauréat national du volet Entrepreneuriat étudiant de la cuvée 2018.

La remise des prix s’est déroulée en deux temps, soit avec un premier gala axé sur l’entrepreneuriat étudiant et un deuxième jumelant les étudiants des cycles supérieurs aux volets Création d’entreprise et Prix Réussite inc. Au cours de la journée, ce sont 18 lauréats des catégories officielles de la compétition (10 du volet Entrepreneuriat étudiant, 7 du volet Création d’entreprise et un du volet Réussite inc.) qui ont été dévoilés. Ces derniers affronteront les lauréats des autres régions lors de la sélection nationale de la compétition.

« Une fois de plus cette année, Laval reconnait l’excellence, la créativité et la persévérance des entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain qui contribuent à bâtir notre ville. J’ai également pu constater avec joie la mobilisation de notre communauté entrepreneuriale forte. Tous étaient engagés et rassemblés autour du désir d’entreprendre. Sans oublier de souligner la détermination des participants de cette cuvée qui m’inspire grandement », a mentionné Stéphane Boyer, membre du comité exécutif et responsable du développement économique.

A cet effet, les célébrations ont été organisées en collaboration entre la Ville de Laval, le Carrefour jeunesse-emploi de Laval et pour la première fois avec l’aide d’un comité organisateur réunissant des acteurs de tous les milieux ; scolaire, économique, sociale au bénéfice de l’entrepreneuriat.

Rappelons que dans le cadre de cette finale régionale, ce sont 23 500 $ qui ont été répartis en 18 bourses parmi les 107 projets inscrits. De ce nombre, 50 projets provenaient des volets Création d’entreprise et Réussite inc. et 57 du volet Entrepreneuriat étudiant regroupant des jeunes du primaire à l’université. En combinant les trois volets, ce sont près de 1339 participants qui ont démontré un intérêt pour le Défi OSEntreprendre à Laval.

Les lauréats du 21e Défi OSEntreprendre Laval

Volet Entrepreneuriat étudiant

Primaire 1er cycle

Catégorie présentée par la Ville de Laval

Projet lauréat (bourse de 750 $) : TRICOTI TRICOTA – École Eurêka

Primaire 2e cycle

Catégorie présentée par la Commission scolaire de Laval

Projet lauréat (bourse de 750 $) : LES SAUCES 401 – École Saint-Julien

Primaire 3e cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 750 $) : PROJETS ANGES - École L’Aquarelle

Secondaire 1er cycle

Catégorie présentée par la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Projet lauréat (bourse de 750 $) : LEST WE FORGET LIGHT – École secondaire Laval Junior

Secondaire 2e cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 750 $) : BÉNÉVOLAT EEIL – École d’éducation internationale de Laval

Secondaire Adaptation scolaire

Catégorie présentée par la Commission scolaire de Laval

Projet lauréat (bourse de 750 $) : ESPACE MC2 – École Horizon Jeunesse

Formation professionnelle et Éducation des adultes

Catégorie présentée par la Fédération des caisses Desjardins

Projet lauréat (bourse de 750 $) : LES FOURRE-TOUT SUR ROUES – Centre de formation l’Impulsion

Collégial collectif

Catégorie présentée par la Fédération des caisses Desjardins

Projet lauréat (bourse de 750 $) : BOUTIQUE THE MILLIONS – Collège Montmorency

Universitaire collectif

Catégorie présentée par la Fédération des caisses Desjardins

Projet lauréat (bourse de 750 $) : JOURNAL DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE LA SYNTHÈSE – Institut national de la recherche scientifique Armand Frappier

Volet Création d’entreprise

Bioalimentaire

Catégorie présentée par le Réseau M

Lauréat (bourse de 1 500 $) : O’CITRUS

Commerce

Catégorie présentée par le Courrier Laval

Lauréat (bourse de 1 500 $) : ROSELIME

Exploitation, transformation, production

Catégorie présentée par la Ville de Laval

Lauréat (bourse de 1 500 $) : THREEANGL

Innovations technologique et technique

Catégorie présentée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation

Lauréat (bourse de 1 500 $) : LETSTOW

Services aux entreprises

Catégorie présentée par Services Québec Laval

1er lauréat ex-aequo (bourse de 1 500 $) : BIOFA QUALITÉ

1er lauréat ex-aequo (bourse de 1 500 $) : DAVE CAMERON CONSULTANT

Services aux individus

Catégorie présentée par Services Québec Laval

Lauréat (bourse de 1 500 $) : DRÔLE DE CODE

Volet Réussite inc.

Catégorie présentée par le Ministère de l’économie et de l’innovation et la Table d’action en entrepreneuriat de Laval

Lauréat (bourse de 5 000 $) : ARBOPLUS

PRIX SPÉCIAUX POUR LAVAL

Coup de cœur du jury

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Projet lauréat (bourse de 500 $) : PIÈCE DE THÉÂTRE : DEVINEZ QUI! – École d’éducation internationale de Laval

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.