Moteur hydraulique quid de l'aération et la cavitation dans la conception de systèmes hydrauliques

La plupart des concepteurs de systèmes hydrauliques ont tendance à confondre cavitation et aération. Quoique similaires, c’est dans la manière dont l’air pénètre dans le système qu’ils diffèrent, ainsi que la façon de reconnaître et de remédier aux dommages qu’ils peuvent causer à différentes parties d’un système, que ce soit la pompe et son filtre (le plus souvent), le réseau d’huile en passant par le moteur hydraulique. Ces problèmes sont donc importants à différencier lors de la conception d’un système, mais peuvent être résolus de la même façon.

Reconnaître les symptômes

Afin d’éviter de devoir dépenser une somme importante sur un système hydraulique endommagé par une cavité ou une aération et perdre du temps précieux de production, il y a quelques signes à surveiller.

Écouter : Le bruit qui provient d’un système hydraulique est souvent une indication de cavitation ou d’aération ou des deux. Si des cliquetis, des claquements ou encore un bruit strident proviennent de votre machine, il est important de faire appel à un expert le plus tôt possible pour un entretien afin d’éviter que les dommages deviennent plus importants.

Capacité à dissiper la chaleur : Il est important de vérifier que les fluides d’un système hydraulique ne dépassent pas 82 °C. Si l’on constate que la température des fluides est supérieure, c’est parce que le système n’arrive pas à dissiper sa chaleur correctement. Le système est alors moins performant et peut engendrer une perte importante d’huile, une composante essentielle au bon fonctionnement de votre système.

Le réseau d’huile : L’huile utilisée pour tout système hydraulique, y compris un moteur hydraulique, est l’une des premières raisons pour lesquelles des équipements tombent en panne. Elle est essentielle pour protéger les machines contre la corrosion et agit également comme lubrifiant pour limiter la consommation d’énergie et évacuer la chaleur. Pour le fonctionnement optimal d’un système hydraulique, quelques vérifications régulières du réseau d’huile peuvent être réalisées à l’interne en guise de prévention :

Vérification du niveau de l’huile

Vérification de la température de fonctionnement

S’assurer qu’il n’y a pas de fuites

Il est important de faire appel à un spécialiste –aussi appelé hydraulicien ou ingénieur spécialisé en mécanique des fluides– pour les taches suivantes :

Vérification de la texture de l’huile et de son adhérence

Analyse de sa teneur en eau ou en particule solides

Vidange d’huile

Remplacement des filtres

Nettoyage des réservoirs et de l’équipement

Autres signes et symptômes de cavitation ou d’aération

Le système hydraulique est moins performant ou semble plus lent

Érosion et contamination du fluide

Mouvements irréguliers de la valve du système hydraulique

Défaillance mécanique

Obstruction dans le filtre de la pompe hydraulique

Fermeture partielle ou complète d’une soupape d’aspiration

Un mot sur l’entretien

Comme pour tout type de machine, il est important d’insister qu’un entretien régulier d’un système ou d’un moteur hydraulique vaut le coup, assurant ainsi une tranquillité d’esprit bien mérité.