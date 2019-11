Nanogrande se joint à la Nanotechnology world association

Monsieur Juan Schneider, président et directeur général de Nanogrande, a joint les forces de son entreprise à celles de nombreuses autres à titre de membre fondateur de la Nanotechnology World Association (NWA). Dans le but d’accélérer l’adoption des nanotechnologies par les différentes industries, Nanogande s’allie à ce groupe pour partager son savoir, ses ressources et ses outils avec les entreprises les plus innovantes du milieu.