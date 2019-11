Lauréats du concours MercadOr : 11 entreprises québécoises brillent à l’international

Devant plusieurs centaines de personnes que Commerce International Québec (CIQuébec), le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), a dévoilé les gagnants du concours MercadOr Québec, qui s'est tenu en fin de semaine dernière au Château Royal à Laval. Ce dernier vise à célébrer la réussite des entreprises exportatrices québécoises.

Choisis parmi 56 finalistes provenant des 4 coins de la province, les lauréats des 10 catégories, du trophée Coup de cœur et du prestigieux prix Exportateur de l’année ont été couronnés lors de la deuxième édition du Gala à l’exportation MercadOr Québec.

« À l’ère de la mondialisation, la diversification des marchés est indispensable à la prospérité du Québec. C’est pourquoi nous sommes très heureux de souligner la réussite des entreprises d’ici qui se positionnent efficacement dans les marchés extérieurs. Je tiens à féliciter les gagnants, mais aussi tous les finalistes, qui se sont démarqués pour leurs efforts sur la scène internationale. J’espère que leur succès saura inspirer d’autres entreprises québécoises à tenter l’aventure de l’exportation », a soutenu Nadine Brassard, présidente de Commerce International Québec, directrice-générale et commissaire à l’international pour la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean au sein de SERDEX International.

Les gagnants des 10 catégories

Catégorie Diversification de marchés, - de 5 millions $

FigBytes, Outaouais

Développeur de solutions logicielles, FigBytes a conçu une plateforme intégrée qui permet de gérer l’ensemble des indicateurs de performance environnementaux, sociaux et économiques dans le cadre d’un programme de responsabilité sociale d’entreprise.

Catégorie Diversification de marchés, + de 5 millions $

WATERAX, Montréal-Ouest

Les produits WATERAX sont devenus une norme dans l’industrie de la lutte contre les feux de forêt. Les pompes à incendie portatives et les équipements de manutention d’eau répondent aux conditions d’alimentation en eau les plus difficiles.

Catégorie Exportateur de services à valeur ajoutée

Diex Recherche Sherbrooke, Centre du Québec

Diex Recherche Sherbrooke dirige des études cliniques pour les industries pharmaceutique et

biotechnologique afin de pouvoir offrir à la population québécoise des traitements novateurs développés à l’échelle internationale.

Catégorie Exportateur innovant, - de 5 millions $

SmartHalo Technologies, Montréal Métropolitain

SmartHalo a créé un appareil connecté que l’on fixe sur le guidon du vélo afin d’améliorer et de rendre plus sécuritaire l’expérience sur deux roues des cyclistes urbains. L’entreprise vise à rendre les villes plus cyclistes, plus vertes et plus humaines.

Catégorie Exportateur innovant, + de 5 millions $

TRANS-HERBe, Longueuil

TRANS-HERBe se spécialise dans la transformation d’herbes et d’épices pour fabriquer des thés et des tisanes recherchés par les connaisseurs. Elle mise sur une approche personnalisée pour développer des mélanges novateurs qui répondent aux besoins des marchés à travers le monde.

Catégorie Implantation à l’étranger

Lovepac, Montréal-Ouest

Lovepac est une entreprise manufacturière spécialisée en solutions d’emballage de protection sur mesure s’adressant à une clientèle provenant principalement de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’industrie pharmaceutique et d’autres secteurs de haute technologie.

Catégorie Leader à l’exportation, régions éloignées

Les Produits Gilbert, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Produits Gilbert est un leader mondial dans la conception d’équipements forestiers, de rabotage, de construction et de surfaçage de sentiers qui optimisent le rendement des opérations de production. L’entreprise se démarque mondialement par la qualité et la productivité de ses équipements.

Catégorie Leader à l’exportation, régions intermédiaires

Les Fabrications Brandon, Lanaudière

Les Fabrications Brandon est l’un des fabricants de bennes basculantes les plus polyvalents sur le marché. C’est aussi l’une des rares entreprises à utiliser des robots soudeurs pour assurer la constance de la qualité de ses produits.

Catégorie Leader à l’exportation, régions urbaines

Coveo Solutions, Québec Capitale Nationale

Coveo conçoit des plateformes de recherche propulsées par l’intelligence artificielle qui fournissent de façon proactive l’information la plus pertinente, au bon moment et à la bonne personne, à partir d’un écosystème d’information.

Catégorie Nouvel exportateur

Live Edge Timber Co., Outaouais

Live Edge Timber Co. est un chef de file dans la conception et la fabrication créatives de composants « à assembler soi-même ». Ses tranches de bois permettent à tous de construire des meubles sur mesure à un coût abordable.

Le trophée Coup de cœur

Souligne les réalisations d’une PME exportatrice s’étant particulièrement démarquée.

Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Spécialisée dans le traitement de la morue salée et séchée, Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée a su diversifier ses marchés et innover. Elle a lancé une nouvelle gamme de produits de homard congelé et travaille le flétan du Groenland, le sébaste et le hareng fumé en collaboration avec les Fumoirs Gaspé Cured.

Le prix Exportateur de l’année

Le prix Exportateur de l’année, décerné à l’un des gagnants des 10 catégories s’étant distingué à titre de fleuron des entreprises québécoises exportatrices, a été remis à Coveo Solutions, lauréat dans la catégorie Leader à l’exportation, région urbaines.