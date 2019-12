La 22e édition du Défi OSEntreprendre est lancée à Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval annonce le lancement de la 22e édition régionale du Défi OSEntreprendre, pour lequel la Ville agira à titre de responsable régional.

Cette compétition d’envergure fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 participants à travers trois volets :

Le volet Scolaire soutient le développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales.

Le volet Création d’entreprise offre l’occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion.

Le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre toujours en affaires après cinq ans et dont le cheminement présente un parcours inspirant de réussite.

« Le Défi OSEntreprendre est un moyen de révéler l’immense talent et la créativité des jeunes et des entrepreneurs lavallois qui s’investissent en participant concrètement à l’essor de notre économie, détaille Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif, conseiller de Duvernay Pont-Viau et responsable des dossiers économiques. J’invite d’ailleurs les élèves et les étudiants qui ont un projet entrepreneurial, les entrepreneurs en prédémarrage et démarrage d’une nouvelle entreprise, ainsi que les anciens participants à s’inscrire d’ici le 10 mars afin de profiter de l’occasion pour propulser leur initiative ».

Une bourse et des prix à la clé

Les participants du Défi OSEntreprendre courent la chance de recevoir une bourse en plus de prendre le pouls du marché et de profiter des nombreuses retombées médiatiques. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 10 mars 2020 à 16 h.

Les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix, comme le prix Coup de cœur étudiant créateur d’entreprise, sont disponibles sur le site Internet d’OSEntreprendre. Les lauréats régionaux seront dévoilés à Laval la fin du mois d’avril avec une remise de prix, puis la compétition se conclura le 9 juin 2020 par le gala national à Québec.