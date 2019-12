Les casinos traditionnels face à la technologie

La technologie gouverne désormais nos vies et a apporté de profondes mutations à de nombreux secteurs. La naissance du premier casino en ligne au Canada en 1994 a fait évoluer la façon de s’adonner à ce type de jeux, ainsi que la manière de fonctionner des casinos terrestres. La question se pose alors : comment est-ce que les casinos terrestres vivent la popularité des casinos en ligne ?

Les casinos terrestres offrent une atmosphère particulière et permettent aussi de rencontrer du monde. En général, chaque casino a sa propre ambiance, des clients habitués et propose très souvent d’autres services comme un bar ou un restaurant. Cela convient à certains joueurs qui aiment l’aspect social autour des jeux de casino. Pour d’autres, pouvoir aller au restaurant et ensuite faire une partie de poker fait partie du décor.

Il y a également des joueurs, plus âgés, qui ne sont pas nécessairement à l’aise avec la technologie et qui préfèrent continuer à aller dans ce type de casinos. D’ailleurs, il y en a pour tous les goûts. À Laval, ils restent plutôt petits, mais à Montréal, de gros établissements se sont installés. Certains établissements de casino ont aussi opté pour la modernisation de leur établissement, dans le but de toucher une clientèle plus diversifiée. D'autres choisissent d'organiser des événements en parallèle de leur activité par exemple les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy qu'on pouvait voir retransmis sur Radio-Canada en août 2019 dernier.

L'émergence des casinos en ligne

Les casinos virtuels, quant à eux, plaisent à de plus en plus de joueurs, souvent jeunes ou à l’aise avec l’utilisation d’Internet. Contrairement aux casinos traditionnels, il est facile de se connecter et de jouer sans devoir sortir de chez soi, ce qui est un attrait après une longue journée de travail ou lorsque l’on habite loin d’un casino. De plus, il y a aussi des sites qui sont là pour vous aider à dénicher des offres de bienvenue, par exemple chez 888 casino, afin que vous puissiez essayer les nouveaux jeux qui vous tentent. La technologie fait aussi évoluer les casinos en ligne. Certains offrent maintenant des jeux en direct et l’expérience est très proche de la réalité !

Deux approches commerciales différentes

En somme, les deux types de casinos offrent diverses options aux joueurs. Chaque casino adopte une démarche commerciale adaptée aux temps modernes, la satisfaction du client étant leur objectif principal. Pour les casinos traditionnels, cela se traduit par une modernisation des lieux, mais aussi de la sécurité, en introduisant les jetons de casino tracés ou la reconnaissance faciale des joueurs.

Tandis que les casinos en ligne se concentrent sur la sécurité des paiements, tout en ajoutant de nouvelles options de règlement, comme le paiement en Bitcoin ou autres cryptodevises. Explorer la technologie de la réalité virtuelle ou augmentée est aussi d'actualité pour les deux types de casinos. C'est sans doute l'avenir pour du casino 4.0.

En bref, il y a de nombreuses différences entre les casinos en ligne et les casinos traditionnels. Bien qu’il y ait une certaine compétition, leurs différences sont bénéfiques, car elles attirent une variété de clients très différente. Certains joueurs ont une préférence, tandis que d’autres aiment combiner les deux modes de jeux.

Les casinos terrestres ont certainement ressenti l’évolution du jeu en ligne, mais ils se sont aussi adaptés aux nouvelles technologies, c’est la loi du succès en affaires. En réalité, tous les domaines de la vie ont été touchés par les changements technologiques comme nous pouvons le voir régulièrement sur notre site L'Écho de Laval et chaque secteur s’approprie l’évolution à sa manière.